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遠離漂綠專題受肯定 經濟日報獲新世代金融傳播獎

經濟日報／ 記者林安妮／台北報導

第八屆新世代金融傳播獎昨（21）日揭曉，經濟日報記者邱金蘭、林安妮、仝澤蓉與孫靖媛，以「遠離漂綠：永續揭露A到A+」專題獲獎，這是經濟日報連續第八年榮獲此殊榮。

經濟日報積極製作優質內容，以饗讀者，近期更是獲獎連連，根據英國牛津大學「路透新聞研究所」發布2025年數位新聞報告，在受訪台灣用戶中，經濟日報品牌信任度達56%，不僅高居報紙類媒體之首，更是連續第六年榮膺台灣最受信任的報紙媒體品牌。

台灣永續之路十年磨一劍，今年正值主管機關要求全體上市櫃公司都要繳交永續報告書。該專題透過深度訪談，探討政府如何建立機制防止漂綠，也指導讀者如何閱讀永續報告書，並找出「漂綠疑點」。值得一提的是，該專題結合AI與新聞調查，運用ChatGPT海量閱讀今年42家榮登道瓊永續指數的台灣上市櫃資優生報告書，並建立評分系統，逐一分析這些企業如何以真實、可信的ESG指標、語言與行動，獲得國際青睞。專題建議，政府應明確定義漂綠、提升永續報告書的法律位階，並積極引進「確信」機制，與增加強制性揭露指標等，杜絕企業不實刊載、遠離漂綠。

新世代金融基金會評審團指出，遠離漂綠專題廣蒐登上道瓊永續指數的台企永續報告，經由訪談並以創意精進方式，連續四天深入報導，針貶問題並提建言，包括對漂綠企業提供落實永續活動建議，引發產業界的重視，是深具影響性的報導。

基金會也提到，本屆金融傳播獎至截止日期收件作品計有35件，從本屆作品投稿議題可看出過去一年反詐騙、新青安、ETF是全民關切的熱門話題，媒體對於社會趨勢觀察細膩且富創建，報導也更貼近具公共性的金融議題，得使民眾能深入了解與其自身有關的金融事，充分體現基金會設立的Inform、Innovate、Inspire宗旨。

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