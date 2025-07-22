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看衰美元 新興市場狂發歐元計價債券

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

新興市場的借貸者正以超過十年來的最快速度發行歐元計價債券，在投資人對「去美元化」的資產配置需求上升之際，積極利用歐元債市場籌資。

儘管以歐元計價的債券仍只占新興市場整體供給的一小部分，但以絕對值和相對於美元計價債券而言，這類歐元計價新興市場債的發行量預期維持在高檔。美元指數今年來下跌約百分之八，基金經理人開始重新思考長期以來對美國資產的高度曝險。跡象顯示對美元需求正在減弱，對美元波動進行避險的比率偏低，也意味美元還有貶值空間。

據彭博數據，截至七月十八日，新興市場企業與政府已發行八九○億歐元計價債券，創二○一四年以來同期最高。

雖然多數歐元債來自東歐地區，其中波蘭與羅馬尼亞合計占二一○億歐元，但包括智利、南韓與中國在內的其他借款者近月也陸續在歐元債市場籌資。

歐元區 新興市場

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