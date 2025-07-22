台北台南外 都會區房價皆下滑

房價大踩煞車，信義房價指數最新資料顯示，今年第二季六大都會區及新竹地區房價普遍出現修正，僅台北與台南小幅反彈，其餘地區皆呈現下滑。市場氛圍由過去的「持續看漲」轉為「保守觀望」，房價也正式告別榮景，走入盤整期。

從數據來看，新北市本季跌幅最為明顯，季減百分之五點三，反映出上季站上高點過後的修正壓力；桃園與新竹分別下跌百分之二點五九與百分之三；台中與高雄則分別下跌百分之一點六三與百分之一點五四。台北市、台南市季增百分之三點二九及百分之二點二七，但仍未突破去年高點，顯示整體市場仍處盤整區間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在不僅房貸取得難度增加，央行出手後市場對於房市看漲氛圍也退散，市場參與者少且心態又保守狀態下，房價自然容易高處不勝寒，尤其一手市場量縮、建物買賣移轉棟數也開始年減，觀察房價指數也從漲不動進入到鬆動盤整。

對於這波修正是否可能演變為更深一層的價格下探，景文科技大學財務金融系副教授章定煊表示，一般屋主沒有意願讓利，「最多百分之五」，買賣雙方能議價成功的機率很低，所以去化時間拉得很長。只要屋主心態沒有改變，房市盤整偏軟的格局不會改變。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨也說，過去高槓桿的購屋族群在房貸利率相對升高的情況下，如果又碰到寬限期結束，面臨壓力可能也是造成房價下滑的重要推手。

國泰金控昨公布七月國民經濟信心調查也顯示，民眾買房意願指數小幅下滑至負四十七點六，賣房意願同步下降至負廿九點四，買賣雙方均對後市保守。值得注意的是，對照去年七月的買房意願為負四十一點一，賣房意願還有十一點七，可發現賣方比買方更加保守，這一年來市場上的房屋賣方「幾乎銷聲匿跡」。

市場人士解釋，這波房市降溫不是只在供給或需求面，而是買賣盤同步減少，多少反映市場對高利率環境下購屋成本上升，以及政策緊縮的擔憂。