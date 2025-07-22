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房市冷 新青安連3個月衰退 上路以來第4低

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導
民眾購屋需求降溫，財政部統計，六月新青安房貸僅受理四○五五件，不但是連三個月衰退，更寫新青安上路以來的單月第四低。圖／聯合報系資料照片
民眾購屋需求降溫，財政部統計，六月新青安房貸僅受理四○五五件，不但是連三個月衰退，更寫新青安上路以來的單月第四低。圖／聯合報系資料照片

中央銀行房市信用管制措施持續發威，房市價跌量縮，新青安大退燒。財政部昨公布八大公股行庫辦理「青年安心成家貸款」統計，六月受理四○五五件，不但連三個月衰退，更寫新青安上路以來的單月第四低，反映市場購屋需求急凍。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛說，新青安是市場最硬的剛需買方，但受央行第七波信用管制後，民眾購屋陷入觀望，使不受管制、甚至受到補貼的新青安首購族萎縮，顯示房市急速轉冷。

一家行庫主管指出，新青安受理件數、金額已連三個月衰退，反映市場需求急速下降，受理後約二至三個月，行庫才會做後續撥貸，以六月受理案、金額續跌來看，除非有大量分戶貸款進駐，否則七月至八月撥貸量恐也會持續走低。

據財政部公布最新統計，六月新青安新受理四○五五戶、金額三四三點六億元，分別月減百分之六點七和百分之四點三；拉長一年來看，年減幅約四成，顯示新青安需求已下滑。

以撥貸狀況來看，六月撥貸四一七九戶、金額三三七點六億元，都月減約百分之四、年減約四成，呈現受理和撥貸雙衰的困境。

另一家行庫主管說，受理案增減是反映市場需求高低，撥貸除因受理案件影響，也受到各行庫房貸資金水位（如銀行法第七十二之二條不動產限額）、消化舊案速度（如排撥件）、及對央行自主管理承諾等三大因素。

據了解，目前八大行庫自住房貸至少排撥要一至三個月，部分行庫甚至要等半年，這都會影響到每月撥貸案件與水位高低。

進一步觀察八家行庫六月承作狀況。以受理情況來看，台銀受理戶數重返一千戶大關、達一○七六戶，金額八十四點七億元，月增都逾兩成，是八行庫中月增幅最高者；合庫也有雙位數成長，受理九一四戶、七十六點三四億元，其餘六家都陷入衰退。

以撥貸來看，彰銀和合庫撥貸月增成長，其餘六家下滑，其中又以兆豐銀撥貸件數與金額月減逾三成最劇，一銀月減逾兩成，華南銀和土銀都月減逾一成。

財政部前年八月推出新「青年安心成家貸款」，至今已撥貸四十七萬戶、二兆四○六八億元，占整體房貸餘額約兩成，利息補貼政策將在明年七月屆滿。

房市 新青安

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