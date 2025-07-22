四大國營公司啟動加薪

近期因颱風過境，台電基層員工日夜搶修復電。繼經濟部核定台電、中油、台糖、台水等四家國營公司甲等考核後，油電糖水等四家公司啟動調薪案，經濟部昨（21）日表示，已收到台電、中油提報加薪案，調幅為3.5%，將待台糖、台水送案後，再一併審查。

軍公教人員今年加薪3%，油電糖水四家公司也會跟進調薪，但因油電糖水四家國營公司近年承擔政府政策，角色重大，日前賴清德總統勘災時也支持加薪，預料今年油電糖水員工加薪幅度，有望連兩年超越軍公教。

統計油電糖水四家國營公司員工人數，台電約2.9萬人、中油約1.7萬人、台糖約3,500人、台水約6,500人，若確定加薪，估約5.6萬名員工受惠。

颱風丹娜絲7月6日重創電桿等電力設備，台電董事長曾文生昨日在立法院經濟委員會表示，台電災損初估逾10億元，台電會盡快復原損害設備。

經濟部表示，丹娜絲颱風是120年來首度從嘉義登陸的颱風，且最高陣風等級達17級陣風，造成台南、嘉義地區多根電桿倒塌及電線斷裂，經濟部及台電公司後續亦檢討將於短期先加強空曠迎風面電桿對地支線、併桿、電桿基樁及調整桿距等措施，另於迎風線路中增植E級電桿，中長期評估環境許可下辦理線路地下化工程，並滾動檢討辦理成效，提高配電系統線路防災韌性。

台電千億撥補遭刪除，曾文生表示，台電都會堅守崗位修復電網，這是台電責任。內部也開始討論後續強化工作，但電網韌性需要經費投資，無論是透過政府補貼或電價調整方式推動。