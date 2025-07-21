台美探討太空港合作 國科會：具體計畫待進一步評估

美國在台協會今天在社群媒體表示，美國和台灣正在洽談可能的太空港合作。國科會表示，對於拓展台美太空合作更多可能性，台灣方面樂觀其成，不過太空運輸的具體計畫及方案，有待未來進一步評估和討論。

美國在台協會（AIT）今天在官方臉書發文提到推動發展太空港計畫，並表示若透過亞軌道飛行，台北與休士頓之間的旅行時間可望縮短至2.5小時。

美國在台協會指出，台美的太空合作從過去、現在、未來，都在持續拓展更多可能性，包括可能的太空港合作，也正待未來更進一步的評估和討論。

美國在台協會表示，休士頓的艾靈頓機場已擁有合法太空港執照，若雙方展開合作，初期可能將以無人貨運任務為主，隨著技術成熟，再考慮載人飛行。這項合作突顯出台灣在太空創新上的潛力，也標誌著美台深厚的科技夥伴關係。

國科會今年3月宣布，國家發射場域位址選定為屏東縣滿州鄉九棚村，將接續進行實質規劃及環評作業；預計最快2030年、2031年逐步完成場域建置。

根據休士頓旅遊局介紹，太空港計畫是一種全新的運輸模式，其中一種方式是利用大型飛機夾帶太空飛行器升空，飛至開闊海域上空後釋放，太空飛行器再點燃引擎、垂直穿出大氣層，調整姿態後以自由落體方式重返地表，最後精準降落於指定機場。