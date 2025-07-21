捍衛外送員權益！勞動部要求Uber Eats停止片面降薪
立委林月琴上周與汽車運輸業駕駛員全國總工會、全國三大總工會以及各地外送員職業工會的夥伴，針對Uber Eats預計採取片面降薪，召開記者會嚴正譴責。林月琴21日晚間在臉書貼出公文指，勞動部已在今天發函要求Uber Eats停止片面調降外送員報酬。
Uber Eats預計將在7月底調整外送員給薪方式，不少外送員憂心被變相減薪。林月琴與全台逾16個工會團體18日召開記者會表示，外送員未來每接一張訂單恐怕會少掉1/3的報酬，反對此種片面調降外送員報酬的方式。
記者會上提出三大訴求，包括：第一，要求Uber Eats立即停止片面調整計酬方案；第二，請交通部與勞動部督促Uber Eats針對「報酬有保障」、「停權要透明」、「定型化契約」等3項勞動權核心議題盡速與工會協商；第三，請交通部及勞動部儘速完成相關法制規範作業。
林月琴21日在臉書表示，勞動部已經在今天發函要求Uber Eats停止片面調降外送員報酬。她呼籲，請Uber Eats公司尊重中華民國政府的行政指導，立即停止7月22日的試辦和7月底全面實施的外送費用新制。
根據公文指出，勞動部發函表示，為保障消費者及外送員之權益，請Uber Eats立即停止實施外送員報酬調整方案。
勞動部公文說明，有關林月琴18日在立法院召開記者會，工會提及Uber Eats將調整外送員報酬計算方式，恐有導致外送員收入減少及增加道路風險等疑慮，Uber Eats應立即停止實施外送員報酬調整方案，並請配合政府訂定外送運價及外送報酬之有關政策，朝按里程計費之方向，較符合透明化及可預測之原則，保障消費者及外送員之有關權益。
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