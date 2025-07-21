童子賢：能讓美國偉大元素是王道精神包容融合 非關稅

美國祭關稅戰以及全球地緣政治風險升溫，企業經營面臨更大挑戰，宏碁集團創辦人施振榮指出，企業經營要以「利他」、「共善」的王道精神，才能與國際夥伴「共好」；和碩董事長童子賢說，能讓美國偉大的元素是王道精神的包容與融合，而不是關稅。

由王道經營學堂與陽明交通大學管理學院共同主辦的2025王道論壇19日落幕，今年論壇主題為「善經濟∙智創永續」，並邀請包括政大商學院教授李瑞華、慈濟基金會副執行長何日生、和碩董事長童子賢擔任講者。

施振榮今天透過新聞稿表示，新王道的核心精神是「利他」與「共善」，因此台灣企業在國際化的過程中，很重要就是要由利他出發，以扮演世界公民的角色，來為國際社會創造價值，與國際夥伴「共榮共好」，如此才能永續發展。

對於當前的世界局勢，童子賢表示，產業不會憑空誕生，產業的發展背後有其條件，「實力造就王道，王道才能延續實力」。台灣過去因為有施振榮、張忠謀、林本堅等人，才有如今的科技與半導體產業，創新不會憑空誕生；而能讓美國偉大的元素是王道精神的包容與融合，而不是關稅。

童子賢指出，台灣要掌握產業發展的機會，持續創造條件並累積優勢。他指出，台灣已積極參與先進產業，包括AI、電動車、先進晶片等，AI將在未來十年帶動半導體與邊緣運算的發展，半導體更已成為新型態的戰略物資，重要性不遜於石油，台灣已站有在利的位置。

不過，他也提醒，不是所有的國家都持續進步，繁榮也不是上天的禮物，世界正在轉變，經濟板塊在轉移，美國關稅戰對世界帶來的衝擊，去全球化的新挑戰，以及科技能力與製造能力將成為基本國力，人才、算力、電力決定國家的競爭力，這些都值得未來持續關注，台灣未來也應持續走向全球。

面對多變的世界，何日生則是強調以「善經濟」來面對外界的挑戰。他指出，「善經濟」就是「利他」與「和合」的經濟活動，善是以利他為本，以和合為手段，最終達到共善的理想，每個人都生活在共容、共用、共榮的社會那才是善。

他也期許，從善經濟的核心信念出發，以信念為核心，以價值為領導，以利他為系統，以典範為永續，最終萬物共容共榮，並以善經濟驅動企業轉型，為社會與環境創造更大的正向影響。

至於李瑞華指出，儒家的領導人強調要「內聖外王」，內聖就是要反求諸己、自我修煉；外王就是要兼善天下、擴大影響力。從改變自己開始，最終希望能改變世界。而企業行王道就是成為「儒商」，修己利他、內聖外王，要以義致利、利而不污，ESG永續經營就是天地人三才的平衡。