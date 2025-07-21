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藍委稱買綠電致虧損 台電：穩物價吸收6千億才是主因

中央社／ 台北21日電
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片
台電示意圖。圖／聯合報系資料照片

針對國民黨立委在罷免說明會稱高價購買綠電台電虧損主因，台電今天澄清，近年因俄烏戰爭導致燃料價格飆漲，台電配合採取電價和緩調整，協助政府穩定物價、抵擋國際通膨衝擊，吸收鉅額發電成本才是虧損主因。

台電指出，近3年吸收民生及產業電價發電成本達新台幣6000億元，至今累積虧損超過4500億元。

台電透過新聞稿說明，台電近年外購綠電僅占總支出約1成，對財務影響有限，且躉購制度為世界各國推廣綠電的普遍機制，非台灣獨有，台灣在前總統馬英九任內、2010年起實施，目前費率已呈下降趨勢。

舉例來說，光電費率已下降60%，離岸風電費率已降25%，且隨產業綠電需求增加，2024年4大綠電業者有8成綠電是直接賣給民間。

台電強調，台電是國家的公司，台電全體員工也都是國家的員工，台電為照顧民生及產業而吸收電價成本並承擔虧損，需要國家及民眾的支持。

台電 綠電

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