KPMG調查逾半台企導入或規劃AI 消費零售最積極

人工智慧（AI）當道，KPMG安侯建業今天發布調查指出，已有54%的受訪台灣企業導入或規劃導入AI技術，並以消費與零售產業占比居冠、科技產業次之；同時，受訪企業認為缺人才、成本高、風險難估為導入AI的3大難題。

KPMG安侯建業今天發佈「台灣產業AI應用趨勢與展望報告」，針對金融、科技、工業製造、消費與零售，以及健康照護與生技等5大關鍵產業進行調查，剖析AI技術在台灣企業中的導入現況、效益、風險與人才挑戰。

KPMG報告顯示，目前已有54%的受訪台灣企業導入或規劃導入AI技術，其中12%已將AI全面整合流程，把AI應用從試驗階段邁向實務落地；然而，具備完整的AI發展路徑圖的企業僅8%，顯示整體市場仍處於探索與試驗階段。

從產業觀察，KPMG指出，消費與零售產業、科技產業為導入或規劃導入AI比率最高的2大產業，占比分別達67%、56%，顯示這2個領域對於AI技術接受度高、應用需求也最為迫切。

KPMG報告提到，企業導入AI的3大主因依序為，降低人力成本、提升產品與服務效率、優化行政流程，這反映企業期望透過AI降低企業營運成本並提升內部效率，以強化競爭力。

KPMG表示，雖然AI應用潛力極大，但導入過程中仍充滿挑戰，報告顯示，45%的受訪企業認為「缺乏合適人才」是推動AI應用的最大障礙，再者，導入成本過高、風險難以評估，也是難題。

此外，根據KPMG調查報告，66%的受訪企業擔憂機敏資料外洩，38%擔心數據分析不精準導致決策錯誤，37%則關注模型訓練中的數據偏誤，顯示AI應用雖帶來效率與創新，但也伴隨潛在風險。

KPMG「台灣產業AI應用趨勢與展望報告」，由KPMG於2024年第4季完成調查作業，針對220名橫跨金融、科技、工業製造、消費零售與健康照護產業高階主管進行問卷調查，受訪者20%來自金融產業、35%科技業、20%工業製造業、15%消費零售、10%健康照護。