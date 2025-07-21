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行政院經發會對焦AI新十大建設 2040拚15兆產值、培育百萬AI大軍

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國發會主委劉鏡清（圖）。記者黃婉婷／攝影
國發會主委劉鏡清（圖）。記者黃婉婷／攝影

行政院經濟發展委員會顧問會議明天登場，將以「AI新十大建設」為主軸。國發會主委劉鏡清21日指出，台灣有實力發展下一個護國神山，未來將打造全球AI影響力中心，培養百萬AI人才大軍，以及2040年創造15兆元以上產值、50萬個高薪就業機會，打造三個國際級實驗室。

劉鏡清指出，現行方案將提供給經發會顧問參考，若有建議將納入討論，再報行政院通過，並非明天直接定案。

「AI新十大建設」涵蓋五項願景，劉鏡清說明，包括落實台灣成為台灣科技島、打造台灣成為全球AI影響力中心之一、推動產業發展創造高薪就業、透過六項區域布局實現均衡發展，破除「北漂困境」，以及讓AI融入交通、醫療、服務等日常，形塑「AI新生活圈」。

劉鏡清表示，近年帶動台灣經濟成長的主軸皆來自AI，包括半導體等，未來將協助產業AI化，盼抓住這項成長引擎促進產業成長，讓台灣降低成本、提高效率，也能在少子化浪潮中降低勞動力需求；他說，台灣有半導體基礎，現在是發展AI的絕佳時機，盼台灣能成為AI大國。

「AI新十大建設」以以百工百業的產業AI化、智慧城市與數位生活圈三項應用領域為主軸，聚焦矽光子、量子電腦與AI機器體三項關鍵技術。劉鏡清說，未來三項關鍵技術都將各自打造國際級實驗室，盼2040年創造15兆元以上產值、50萬個高薪就業機會。

而發展技術需要人才，劉鏡清說，政府規劃創立千億元創投基金，鼓勵區域型的AI發展，目標2040年培育百萬AI人才，學校體系每年可培養9萬人，社會再訓練也能補足2、3萬人，經濟部也已推動AI人才計劃。

劉鏡清提及，「AI新十大建設」啟動後，也將搭配六大區域發展計畫，針對各地產業特性進行差異化布局。

由於方案尚在起步階段，劉鏡清表示，政府預計2028年前輔導20萬家企業完成AI轉型，並調整法規配合智慧服務發展，確保平台建置與產業應用能順利落地。他說，台灣並未落後於全球AI競賽，而是整裝待發，發展成科技島。

行政院經濟發展委員會今年下半的首場顧問會議22日將陸續展開，由前行政院副院長林信義擔任召集人的「創新經濟」組打頭陣，下兩周為均衡台灣組、包容成長組，會議自上午9時30分開始，共3小時。

政院人士說，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案；也會觸及AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

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