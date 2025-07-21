中國成熟製程崛起 國科會智庫DSET籲共同面對下一波國安威脅

國科會旗下智庫「科技、民主、社會研究中心（DSET）」經濟安保組今天針對中國大陸半導體成熟製程快速崛起，發布報告直指中國晶片產能擴張，已演變成為全面主導成熟製程晶片的戰略布局，中國不僅戰略性扶植「國家冠軍公司」，甚至透露具國家資本的大基金全力支持策略性產品發展，預估2027年將全面主導全球主要科技產品發展。

DSET向全球提出示警，強調中國透過大規模補貼成熟製程半導體生產，不僅實質擠壓台灣廠商生存空間；若民主盟國不加以反制，將使全球供應鏈更加依賴中國。DSET呼籲民主盟國，相對於美國單邊關稅措施，美、歐、韓、日等科技民主國家應建立供應鏈聯合協議，以聯合關稅、對中投資限制、民主盟國內部研發合作與供應協調等方式，才能有效反制中國產能擴張所帶來的國安衝擊。

DSET執行長張智程說，近十年來製造業所受到的「中國衝擊」有別以往，中國在高階製造業持續挺進，尤其在電動車、太陽能、面板、電池等領域宰制全球市場，比起低毛利的輕工業，中國大力發展高階製造技術，不只獲取更多利潤，也影響軍工領域的供應鏈型態，甚至造成安全疑慮。

張智程說，根據DSET完成的調查，中國成熟製程晶片市場市占率在2023年已達34%，雖低於台灣的43%，但遠高於美國的5%；預估到2027年，中國市占率將進一步攀升至 47%，台灣則下滑至 36%，中國將正式取代台灣，成為全球最大成熟製程生產國，美國則持續停滯於 4%。這將使全球產業，包括國防系統都進一步仰賴中國供應鏈，造成對民主盟國的巨大威脅。

張智程表示，雖然民主盟國的如美國已積極採取反制措施，歐盟去年針對中國成熟製程晶片展開產業調查，考慮與盟國採取聯合行動。然而，現行手段仍不足以反制中國產業擴張，甚至川普政府可能施加於台灣半導體的「232 關稅（針對台灣晶片課稅）」，更可能使現狀雪上加霜。

包括去年底美國拜登政府發動、川普政府持續進行中的針對中國成熟製程晶片補貼的「301 條款」調查；另一項是由川普政府今年4月發動，針對全球晶片設備、零組件與相關下游產品對美國國家安全影響 的「232 條款」調查，台灣產品也在調查範圍內。

中國面對美國強大科技管理改以從上到下全一手包的「虛擬整合元件（IDM）廠」的發展戰略，並透過去國家力量讓很多科技產品陷入激烈價格戰，進而逼迫其他國家公司退出戰局，進而主宰全球科技產業發展，DSET提出二大建議：建議民主國家聯盟應擬定精準的出口管理戰略，嚴格限制半導體成熟製程所需設備和材料的出口限制。

其次是美歐日韓和台灣，應建立一套跨國供應鏈聯合協議，詳例聯合關稅和對外投資限制及供應鏈聯盟的自由貿易機制，並商議特定軍事、電信及太空等戰略性應用領域所需晶片由可信賴的晶圓廠代工廠供應。