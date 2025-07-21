經發會將報告 AI 新十大建設 2040年培育百萬 AI 大軍

為搶占全球人工智慧（AI）技術與產業先機，行政院經濟發展委員會首場分組會議將在22日登場，會中將以「AI新十大建設」為討論主軸，國發會主委劉鏡清指出，計畫核心聚焦五大願景，包括打造全球AI影響力中心、創造50萬個高薪就業機會、推動區域均衡發展、擴展智慧生活應用，以及接軌全球AI競爭戰略，並強調，未來AI不只是技術突破，更是引領整體國家轉型的動能。

劉鏡清指出，計畫涵蓋五大政策願景：一是落實台灣成為「智慧科學島」的國政目標；二是打造全球AI影響力中心之一；三是推動新產業發展並創造高薪就業；四是透過六大區域布局實現均衡發展，打破「北漂」困境；五是形塑全民有感的智慧生活圈，讓AI融入交通、醫療、服務等日常層面。

「AI新十大建設」以三大應用場域為主軸，包括百工百業的產業AI化、智慧城市與數位生活圈，同步聚焦矽光子、量子電腦與AI機器體三大前瞻技術，打造三座國際級實驗室，強化台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位。矽光子將解決AI高效能運算瓶頸、量子電腦將導入安全金融與高端醫療領域，AI機器體則推動智慧製造與次世代機器人技術，為未來工業自動化鋪路。

劉鏡清強調，台灣具備半導體優勢，是發展AI的絕佳時機，政府將加速技術轉譯與跨產業應用，進一步降低成本、提升效率，並協助中小企業轉型升級。

此外，為強化創新能量與人才儲備，政府規劃投入千億元創投基金，推動「百家創業計畫」，廣邀國內外AI團隊落地發展。同時規劃至2040年可培育百萬名AI專才，其中學校體系每年預計培養9萬人，社會再訓練亦可補足2至3萬人力缺口，經濟部已率先啟動AI人才推動計畫。

劉鏡清說，「AI新十大建設」也將同步啟動六大區域發展計畫，針對各地產業特性進行差異化布局。北部將建構智慧物流與海洋科技樞紐，中部聚焦精密機械AI化應用，南部發展AI硬體製造與半導體支援，花東及離島則搭配「數位慕名」政策，打造適合軟體創業與遠距工作環境，吸引國際人才落腳。此布局將有助於縮小城鄉數位與經濟落差，也為青年創業返鄉、在地就業創造條件，未來不必移居台北也能享有同等發展機會。

劉鏡清表示，AI不只是技術工具，更是回應少子化與產業轉型壓力的解方。透過導入AI自動化與智慧化流程，可有效降低勞動依賴，提升低毛利產業附加價值，吸引年輕世代投入未來高潛力職場。政府亦預計在2028年前輔導20萬家企業完成AI轉型，並將調整法規配合智慧服務發展，確保平台建置與產業應用能順利落地。

他表示，台灣並未落後於全球AI競賽，而是已經整裝待發。透過這項計畫，台灣將從科技島轉型為全球AI創新重鎮，開創未來經濟與社會的新篇章。