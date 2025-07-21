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「AI 基本法」數發部14次建議「再予斟酌」 立委憂進度停滯

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立委葛如鈞憂「AI基本法」立法進度停滯。葛如鈞國會辦公室／提供
立委葛如鈞憂「AI基本法」立法進度停滯。葛如鈞國會辦公室／提供

立院教文委員會6月決議，要求數發部7月15日前將部版AI基本法草案送交立法院、7月21日當周繼續聯席審查。立委葛如鈞21日表示，數發部7月14日將部會意見送至立法院，全文出現高達14次「再予斟酌」以及3次「建議俟行政院版送至大院再行審查」，他擔憂數發部拖延立法進度。

立法院教育及文化與交通委員會先前於6月11日聯席審查《AI基本法》草案，會中朝野歷經數小時討論後，朝野共識決議要求數發部必須再7月15日前將部版草案送交立法院，並宣布教文及交通兩委員會將於7月21日當周繼續聯席審查。

葛如鈞表示，然而，7月14日數發部以一紙公文將「部會意見」送至立法院，當中完全未見整合後的部版條文，也未提及各委員所關心的AI風險、人權保障或跨部會協調等核心議題，全文更出現高達14次「再予斟酌」以及3次「建議俟行政院版送至大院再行審查」，甚至還指稱委員版本「未徵詢跨部會及產業、教育界的意見」。

葛如鈞說，自行政院2月底將法案交由數發部主責後，立院已給予充分時間與空間協調準備，從6月延審至7月，原意為幫助部會完善內容、提出完整版本，卻換來數發部對於國會決議的不尊重。他強調，這不是「你不送，我不審」，而是根本沒內容，無從審起。立法院無法替行政怠惰背書，責任不應轉嫁國會。

葛如鈞提到，原本期待原定7月21日排審的議程，因為數發部推諉卸責、藐視國會決議的作法而不得不延期，《AI基本法》不僅賦予產業發展、學術研究應有的法源依據，更著重於保障弱勢權益，數發部一再拖延立法進度，社會各界真的沒有辦法一等再等。

葛如鈞也說，考量數發部的法制量能一再為各界所詬病，恐無法提出一部完整的《AI基本法》並因應後續訂定子法的需求，國民黨立院黨團多次呼籲，既然去年10月國科會便曾提出部會版本，行政院應該思考讓《AI基本法》重新回歸由主導科研、創新，並同時兼任橫向整合政委工作的國科會主導，這才不負 AI 內閣、行動內閣的稱呼。

葛如鈞指出，世界各國如歐盟、韓國與日本等都已提出相關法制，並且大步向AI領域邁進，我國早在2018年賴清德擔任行政院長時，就提出「台灣AI行動計畫」；如今七年過去，台灣的《AI基本法》還在原地踏步。他呼籲，AI發展日新月異，台灣不能再空轉下去。

AI 數發部 立法院

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