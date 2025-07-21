台灣中油投資頁岩氣資產恐拖累財務？公司澄清否認

台灣中油21日表示，有媒體報導台灣中油配合政策擬參與投資阿拉斯加LNG、及其他頁岩氣資產等計畫，恐拖累公司財務。台灣中油嚴正澄清，為強化能源自主性，長期以來持續多元布局油氣來源，同時審慎評估LNG採購及參與上游油氣投資的可行性，台灣中油不排除任何具有前景的合作對象，後續亦將依據評估結果，審慎做出最有利之決策。

台灣中油表示，我國所需油氣能源約99%以上均為進口，為確保能源供應安全並提高自主能源比例，台灣中油長期以來均採分散風險、多元採購油氣策略。另為因應2050淨零碳排政策，天然氣為能源轉型階段的重要橋接能源，且我國國內天然氣需求亦逐年提高，爰此台灣中油密切關注全球各LNG出口國的供應動態，2024年LNG採購來源分布全球，累計達14國（全球出口國僅20國）。其中美國於2023年成為全球第一大LNG出口國，因此亦為台灣中油採購評估的選項之一。

台灣中油2025年3 月20 日簽署「阿拉斯加液化天然氣(Alaska LNG)買賣暨投資意向書（LOI）」，依據協議，台灣中油將採購LNG並爭取上游投資參與權，以掌握國家未來穩定氣源。台灣中油會在合理商業條件下審慎評估氣源採購及參與上游投資的可行性。

台灣中油表示，目前在七個國家共擁有14個礦區，若能參與國外具穩定產能上游油氣礦區之投資，除可確保取得穩定的進口油氣來源外，礦區投資獲利後也可挹注現金收入，對台灣中油而言具有整體投資效益。

其中美國的頁岩氣品質優良、開採技術成熟且具備良好的投資環境，長期以來是台灣中油的重要目標礦區。台灣中油不排除任何具有前景的合作對象，亦將依據評估結果，審慎做出最有利之決策。有關報載指出台灣中油正在接洽收購美國特定頁岩氣田，並非事實。

台灣中油強調，近年雖受國際油氣價格波動、及配合政府穩定物價政策影響致公司累計虧損增加，但仍戮力執行各項開源、撙節費用及提升經營效率等因應方案，積極改善財務現況，亦將持續以穩定供應國內油氣需求為首要任務，確保國家能源安全無虞。