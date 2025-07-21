台驊顏益財：貨櫃輪第3季展望維持旺季水準貨櫃三雄有望看俏

全球海運市場變化多端，台驊控股（2636）總經理顏益財21日分析，第3季是貨櫃輪的傳統旺季，市場不會太淡，現在的歐洲線運價，船公司賺大錢；美國線的運價大跌後在成本附近，但近已無下跌的空間，推估貨櫃三雄第3季營運表現會比第2季好。

顏益財根據近期歐洲、東南亞運價走勢分析，全球海運市場已經跌無可跌，隨著全球物流市場的變動，上海集裝箱出口(SCFI)運價指數會失真，上海貨量占全球總貨量占比已經降低於1成，不能用單一指數來判斷全球貨櫃輪市場變化。

SCFI指數在疫情前有重要參考性，上海地區的港口自疫情之後，進、出口的貨量不斷減少，已經無法代表市場的景氣榮枯，應該要看CCFI(中國集裝箱指數)；要更宏觀來看，應該要看WCI(世界貨櫃運價指數)，如果從WCI的指數變化，中國大陸出口的貨量已經降到占全球3成。

美國總統川普已經讓貨櫃輪市場變動加大，景氣更難預測，北美線雖然大跌，然而，各區域的運價變化都不是這樣的走勢，代表著物流市場已經開始跟著美國的關稅政策變化，貨量開始移轉。最近東南亞運價還漲上漲約2%-5%，歐洲還是上漲17%，如果市場運價的波動只觀察上海集裝箱出口(SCFI)運價指數會失真。

長期要觀察人民幣的變化，尤其，考量全球有很多華人，會去使用人民幣，中國大陸去年開始人民幣數位化，中國大陸想把人民幣變成穩定貨幣；以現在大陸推動的一帶一路，這些區域跟大陸的交易大部分都用人民幣計價，大陸跟巴西等原物料採購也大部分用原物料計畫，這是一個全新趨勢變化。