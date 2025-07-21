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美國降息預期再延後 新興市場當地貨幣債最具吸引力

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

根據本周債券基金流向顯示，投資級企業債穩居吸金冠軍，美國非投資級債券吸金力道則明顯加快，新興市場債則放緩。合庫投信基金經理人黃馨世表示，當前債市布局以新興市場當地貨幣債最具吸引力，受惠高實質收益與穩定風險特性，具備優勢。

隨著市場對美國聯準會降息時點的預期持續修正，債券市場走向不確性增加。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年7月16日止，投資級企業債從前一周的淨流入43.1億美元，減速至淨流入38.2億美元，居市場之冠。

美國非投資級債券基金由上周的淨流入5.3億美元，加速至淨流入9.3億美元，新興市場債基金由上周的淨流入26.8億美元，減速至淨流入0.7億美元，顯示在利率回升的情境下，保守型資金轉趨觀望。

針對債券整體市場，合庫投信基金經理人黃馨世表示，債市配置整體以新興市場當地貨幣債最具吸引力。儘管投資等級與非投資等級提供一定風險溢酬，但相較潛在的信用風險，整體回報並不具優勢，歐洲表現略優於美國。

相較之下，政府公債受惠於高殖利率表現穩健，且多數央行已進入降息循環，有利債券價格表現。其中，新興市場具備最高潛力，其次為英國，至於日本債市則較不具吸引力。黃馨世強調，新興市場當地貨幣債在扣除通膨後，實質收益率仍具吸引力，且違約風險處於長期平均水準。

黃馨世指出，展望利率政策，美國7月到年底前降息1碼，步調緩慢。由於關稅談判風險猶存，決策時點恐再延後，央行短期內恐維持觀望態度。

新興市場 美國聯準會

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