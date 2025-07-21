2025職安國際研討會 聚焦健康勞動力、ESG 整合

為深化企業在ESG治理下對職場健康與安全（OHS）的重視，勞動部職安署於21日在政大公企中心舉辦「2025職場永續健康與安全國際研討會」，透過國內外專家分享ESG發展趨勢及職場健康安全文化的價值，吸引超過200位產官學界代表共襄盛舉。

職安署長林毓堂於會中致詞表示，「健康勞動力」是企業韌性的根本，也是國家永續發展的核心價值。職安署近年持續推動「職場健康勞動力永續發展計畫」，鼓勵企業將OHS納入企業永續報告中，並強化勞工身心健康、建構尊嚴、友善的組織文化，打造具有包容性、創新力與人本精神的職場。

本次研討會邀請美國What Works Institute共同創辦人Michelle Garner-Janna分享國際ESG趨勢指出，勞工身心健康與福祉已成為企業揭露的重要指標。企業若能善用心理健康識能（Mental Health Literacy）、領導力訓練與員工參與機制，不僅能減少風險，更能激發創新與提高留才率。

Michelle Garner-Janna表示，心理健康及安全的工作環境，能提高團隊績效3.5倍、提升留任率達40%，他呼籲企業將心理健康納入ESG主流治理架構，從風險管理進階為策略價值創造。

台灣美光公司於會中分享其實踐「Live Safe」安全文化，呼應職安署推動的健康勞動力理念，強調「每個人都值得安全回家」。其職業安全衛生管理策略結合高層治理與基層參與，導入AI風險預警與STIM(時空資訊管理系統)，有效提升廠區安全管理效率。

除基本職業安全衛生管理，美光也聚焦員工福祉，提供心理健康諮詢、數位健康工具、彈性工時與志工假等措施，並開設「Live Safe」產學課程，培育在地高科技職安人才，深化健康職場治理。

本次研討會聚焦企業如何從被動指標走向員工幸福主動指標、強化供應鏈健康安全保障，以及推動高階主管與基層共築心理安全文化。

職安署強調，健康職場不僅是企業單一部門責任，更是組織與政策共同承諾，呼籲企業從符合法規邁向文化轉型，將健康勞動力視為策略資產，實現創新、幸福與永續共榮。