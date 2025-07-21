美越關稅降至20% 資誠曝台商供應鏈新戰略

美中貿易緊張再起，川普「2.0版」關稅政策為全球供應鏈投下震撼彈，也促使越南政府積極與美國展開談判，近期美越對等關稅自46%大幅降至20%，成為台商供應鏈布局與生產轉移的關鍵考量。

駐台北越南經濟文化辦事處與越南外國投資局日前舉辦「重塑全球供應鏈：越南投資布局策略與挑戰」研討會，邀請資誠聯合會計師事務所與多家企業交流實務經驗，探討如何掌握越南政策彈性與關稅談判成果，提升商務談判力與供應鏈韌性。

資誠副所長吳偉臺表示，今年是資誠第七度受邀參與越南來台招商活動，觀察到台商仍高度關注越南的政策走向與投資環境，尤其在美中緊張升溫下，越南成為第一個與美國達成新關稅協議的東南亞國家，顯示越南政府吸引外資的決心，也進一步強化其在台商「南向布局」中的戰略地位。

吳偉臺指出，產品原產地證明的合規性將是影響關稅與供應鏈轉移效益的關鍵，台商應密切關注政策變化，維持營運彈性，主動調整策略，才能在動盪局勢中找到新機會。

普華商務法律事務所律師李益甄也提醒，儘管美越對等關稅降為20%，但針對經由越南轉運的第三國商品仍課徵40%高關稅，製造商需特別留意原產地認定規則，切勿憑主觀判斷，建議企業應在決策前諮詢專業意見，確保產地轉化與報關資料正確無虞，以避免未來遭美方海關稽查或處罰。

此外，資誠協理廖御喆指出，越南工貿部5月公布原產地證明草案第二版，將擴大核發機關的權責，並要求與財政部共享電子海關資料，未來台商申請原產地證明須更嚴謹，避免因誤報導致無法享受關稅優惠甚至面臨罰則。

資誠駐越南會計師陳以謙則表示，越南吸引不只是大型企業，許多台灣中小企業也積極參與供應鏈重整，惟在落地投資時須留意行政改革、法律制度與地方實務風險，才能確保營運穩健、布局成功。

駐台代表潘喬鍾亦在會中指出，越南近年進行大規模省級行政區劃改革，致力於優化行政效率與招商環境，GDP成長動能穩健，今年上半年成長達7.8%，力拚全年8%，越南持續朝向吸引國際資金與企業投資的目標邁進，是值得台商深耕的投資熱區。