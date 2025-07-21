台灣電子業備戰減碳 勤業眾信揭三大應對策略

在碳關稅與供應鏈減碳壓力升高下，台灣電子與PCB產業正面臨前所未有的轉型挑戰。根據今年產業調查，超過九成PCB業者已接獲國際客戶要求提交碳足跡與溫室氣體盤查資料，碳管理不再只是環保形象，更關乎企業能否接單、留在全球供應鏈中。

為協助業者強化減碳行動力，資訊工業策進會日前舉辦「邁向永續：電子資訊暨PCB產業鏈低碳轉型與淨零實踐」研討會，由經濟部產業發展署指導、勤業眾信聯合會計師事務所執行。會中勤業眾信提出三大策略，協助產業掌握轉型節奏，化挑戰為契機。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理楊尚儒指出，企業若僅停留在揭露數字，難以真正回應國際客戶與政策要求。具備競爭力的企業已開始將永續思維納入核心決策，透過策略性的資本配置、數據平台建置與跨部門協作，逐步推進從碳盤查到減量、再到淨零治理的完整流程。企業要在快速變動的環境中站穩腳步，就必須具備轉型行動力，而非只做表面功夫。

勤業眾信永續服務資深經理曹君如補充，2024年是有氣候紀錄以來最熱的一年，氣候政策與揭露規範加速推進，碳管理已成為基本合規門檻。碳有價、氣候融資與內部碳定價等機制也愈趨成熟，企業若不及早因應，未來將面臨更高的營運風險與資本壓力。唯有提早建構碳管理能力，並結合AI與數位工具強化數據掌握與風險評估，才能在轉型浪潮中掌握先機。

中山大學碳權研究與服務中心資深經理陳齊奐指出，碳成本將重塑產業競爭邏輯。未來不只是產品品質夠不夠好，更重要的是企業是否具備控制碳成本、甚至創造碳盈餘的能力。他建議企業及早理解碳定價與碳權市場趨勢，特別是對高碳密度的PCB產業，更需要建立碳資產管理思維，強化穩定營運的能力。

除了策略規劃，實務技術也在快速進展。信星資訊專案經理楊文茜分享，該公司以工業4.0與物聯網結合碳排監控系統，打造一站式碳管理平台，協助企業量測、分析與精準掌握碳排數據。施耐德電機則提供整合式能源管理方案，結合IoT與數據分析，提升能源使用效率、降低碳排放，支援企業快速部署永續行動。良達科技經理王麗真也提到，自2020年啟動數位化與節能轉型以來，年用水與用電量已減少20%至25%，並透過系統性管理與部門協作，強化整體營運效能。

勤業眾信專案協理余文煌表示，低碳轉型已不再只是環境責任，而是企業營運與市場布局的核心戰略。未來競爭力不僅取決於製造效率，更取決於供應鏈整體的碳管理與風險應變能力。他呼籲企業從原物料採購、製程排碳、能源結構到物流配送全面檢視與優化，依據不同市場法規調整布局，才能打造具彈性與抗壓性的全球低碳供應網絡。