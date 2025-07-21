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台灣電子業備戰減碳 勤業眾信揭三大應對策略

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
經濟部展業發展署指導，財團法人資訊工業策進會主辦以及勤業眾信聯合會計師事務所執行的「邁向永續：電子資訊暨PCB產業鏈低碳轉型與淨零實踐」研討會於日前登場。業者提供
經濟部展業發展署指導，財團法人資訊工業策進會主辦以及勤業眾信聯合會計師事務所執行的「邁向永續：電子資訊暨PCB產業鏈低碳轉型與淨零實踐」研討會於日前登場。業者提供

在碳關稅與供應鏈減碳壓力升高下，台灣電子與PCB產業正面臨前所未有的轉型挑戰。根據今年產業調查，超過九成PCB業者已接獲國際客戶要求提交碳足跡與溫室氣體盤查資料，碳管理不再只是環保形象，更關乎企業能否接單、留在全球供應鏈中。

為協助業者強化減碳行動力，資訊工業策進會日前舉辦「邁向永續：電子資訊暨PCB產業鏈低碳轉型與淨零實踐」研討會，由經濟部產業發展署指導、勤業眾信聯合會計師事務所執行。會中勤業眾信提出三大策略，協助產業掌握轉型節奏，化挑戰為契機。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理楊尚儒指出，企業若僅停留在揭露數字，難以真正回應國際客戶與政策要求。具備競爭力的企業已開始將永續思維納入核心決策，透過策略性的資本配置、數據平台建置與跨部門協作，逐步推進從碳盤查到減量、再到淨零治理的完整流程。企業要在快速變動的環境中站穩腳步，就必須具備轉型行動力，而非只做表面功夫。

勤業眾信永續服務資深經理曹君如補充，2024年是有氣候紀錄以來最熱的一年，氣候政策與揭露規範加速推進，碳管理已成為基本合規門檻。碳有價、氣候融資與內部碳定價等機制也愈趨成熟，企業若不及早因應，未來將面臨更高的營運風險與資本壓力。唯有提早建構碳管理能力，並結合AI與數位工具強化數據掌握與風險評估，才能在轉型浪潮中掌握先機。

中山大學碳權研究與服務中心資深經理陳齊奐指出，碳成本將重塑產業競爭邏輯。未來不只是產品品質夠不夠好，更重要的是企業是否具備控制碳成本、甚至創造碳盈餘的能力。他建議企業及早理解碳定價與碳權市場趨勢，特別是對高碳密度的PCB產業，更需要建立碳資產管理思維，強化穩定營運的能力。

除了策略規劃，實務技術也在快速進展。信星資訊專案經理楊文茜分享，該公司以工業4.0與物聯網結合碳排監控系統，打造一站式碳管理平台，協助企業量測、分析與精準掌握碳排數據。施耐德電機則提供整合式能源管理方案，結合IoT與數據分析，提升能源使用效率、降低碳排放，支援企業快速部署永續行動。良達科技經理王麗真也提到，自2020年啟動數位化與節能轉型以來，年用水與用電量已減少20%至25%，並透過系統性管理與部門協作，強化整體營運效能。

勤業眾信專案協理余文煌表示，低碳轉型已不再只是環境責任，而是企業營運與市場布局的核心戰略。未來競爭力不僅取決於製造效率，更取決於供應鏈整體的碳管理與風險應變能力。他呼籲企業從原物料採購、製程排碳、能源結構到物流配送全面檢視與優化，依據不同市場法規調整布局，才能打造具彈性與抗壓性的全球低碳供應網絡。

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