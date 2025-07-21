網傳台灣已收美稅率通知 政院：不實訊息極為不可取

有關網路及在野黨謠傳台灣已經收到美國對等關稅信函並予以掩蓋一事，行政院發言人李慧芝21日表示，台灣迄今並未收到美國對等關稅稅率的通知，而台美本周也將有新一輪的磋商，這些謠言無論基於個人商業或政治上的動機，都是不負責任，也非常不可取。

此外，有國際律師事務所彙整各國關稅稅率表，其中台灣欄位的稅率顯示為32%，對此李慧芝強調，這項稅率指的是美方於今年4月2日所公布的對等關稅稅率，而非近期有再次公布的新稅率，且台美雙方仍在持續磋商中，因此這個稅率也並非談判結果。

李慧芝指出，不只有台灣，包括印度、瑞士等國都尚未收到美國關稅信函，而目前台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，未來如有談判相關資訊，將會向國人說明與報告，而政府將秉持追求雙邊貿易平衡，增進台美互惠互利原則，以維護國家利益、產業利益、國民健康以及確保糧食安全四大核心目標，堅守國家利益的原則與底線，爭取合理稅率。