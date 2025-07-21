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藍白籲穩定匯率 賴士葆：影響還要加10%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在民間版關稅政策評估會議上，藍白立委提醒政府注意匯率影響，還有讓國會瞭解談判概況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
在民間版關稅政策評估會議上，藍白立委提醒政府注意匯率影響，還有讓國會瞭解談判概況。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

匯率對我國出口影響大，屆時關稅稅率公布後，影響程度還要加10%！」藍委賴士葆21日在民間版衝擊評估報告記者會時強調，台灣外匯存底高達5800億，應有能力穩定匯率，否則未來中小企業恐難承受關稅衝擊。他認為，10%、25%與32%是可以預估的關稅稅率。

留意匯率附加影響

國民黨與民眾黨21日公布民間版關稅衝擊評估報告。國民黨立委賴士葆表示，目前政府對美關稅的談判態度，只有總統賴清德說的「從零開始」，看起來像「跪著」談判。他強調，美國對新加坡與英國貿易順差，仍被課徵10%關稅，日本與美國關係這麼好，也被課徵25%，加上台灣原來的32%關稅，可作為可能最終關稅的評估。

「除了關稅以外，匯率對廠商的影響很重要！」賴士葆強調，近來匯率震盪讓廠商的不確定性更多，但台灣明明就有5800億的外匯存底，而每日的外匯交易量約20到30億美元，政府當然有能力穩定匯率，但為何最近暴升10幾%，可能就是配合關稅戰。

賴士葆提醒，關稅問題還可以請進口商負擔部分關稅，但匯率變動是直接衝擊到出口商，若屆時關稅稅率確定，中小企業受到真正的影響可能還要再增加至少10%，因此他希望政府能穩定匯率，強化對美談判。

國會也要瞭解狀況

「民眾需要知道政府犧牲了什麼！」民眾黨立委黃珊珊指出，對等關稅的結果形同條約，需要立法院同意，但至今政府都不願透露談判進度，也不讓未來要同意條約的國會知道狀況，就算是機密也可以使用秘密會議處理，不要到時候等到新聞有放話出來才知道結果。

黃珊珊表示，如今汽車公會很擔心關稅稅率，且若我國稅率比日本、韓國低，恐面臨競爭力長期下降。以日本為例，政府不只在談判時清楚表明底線，也設有一頁式網站，讓廠商瞭解談判狀況，並充分表達意見，政府也應該仿效，避免讓廠商陷入高度不確定性。

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關稅 匯率

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