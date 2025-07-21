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陳冲：台灣推穩定幣 若發行美元穩定幣將不利外匯及洗錢管制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
陳冲認為，台灣推穩定幣若發行美元穩定幣將不利外匯及洗錢管制。圖/聯合報系資料圖片
陳冲認為，台灣推穩定幣若發行美元穩定幣將不利外匯及洗錢管制。圖/聯合報系資料圖片

新世代金融基金會董事長陳冲今日對穩定幣的發展以「穩定幣的今生與來世」提出最新評論時，特別提到台灣未來的動向指出，台灣各界已漸有發行穩定幣的共識，尤其民間，但對發行台幣、美元或其他雜幣為基礎，尚在斟酌；他更進而指出，若取美元似乎錦上添花，也影響外匯及洗錢管制，台灣如有意發展線上金融，台幣虛擬資產交易，應有本土計價單位，想在穩定幣國際舞台上，有一丁點話語權，有心人宜慎重考慮。

陳冲表示，目前來看，穩定幣在未來一年必定勢不可擋，是否如川普去年期待會「安全負責擴展」，固未可知，但必然盛況可期，只是台灣也必須作好如上準備。

陳冲指出，近兩個月穩定幣無疑是財金版面最火紅的話題，這當然與香港於5月底將稍早立法會通過的穩定幣條例刊登憲報有關，剛好碰上台北6月2日舉行穩定幣論壇，他亦在首場作主題演講，提出這可能是以香港為代理人的貨幣戰爭，發行標的是境外人民幣的穩定幣，無巧不成書，六月上旬起各地評論都大致以此為基調，展開正反兩面的討論；及至七月，一路走來跌跌撞撞的美國GENIUS法，經高潮起伏，終於7/18由川普簽署後生效，自此全球各金融中心，穩定幣法制已粲然大備。

陳冲也回想2021年4月，他在扶輪社聯合例會的一場演講後，針對Q&A聽眾就數位貨幣的提問，陳冲當時就作出答覆指出，如果說的是穩定幣，他個人非常看好，但目前各主要央行好像並不樂見。事後在5月20日還將答覆內容納入專欄，並由超過十家媒體轉載：「回想起來，穩定幣的際遇，還真有點Rollercoaster。」

陳冲分析，當年之所以對各國政府態度，消極看待，並非無的放矢，因為2019年10月起各財金巨擘已紛紛退出FB籌建的穩定幣協會Libra，2021年7月14日聯準會主席鮑爾還逬出金句：「如果有數位美元，你就不需要穩定幣了!」強烈暗示美國終將發行CBDC(央行數位貨幣)，穩定幣勢無用武之地，所以FB在2022年1月31日變賣相關設備並解散發行協會，黯然退場。

陳冲接著指出，遇上美國總統大選是重要轉折，2024年8月川普在比特幣大會演說，喊出任內絕不發行CBDC，但會賦予穩定幣負責拓展的環境。川普重返白宮後，除兌現政見外，誠如重要經濟幕僚S. Miran在其研究報告(俗稱海湖莊園協議)指出，經三任總統的揮霍，美債累積已達37兆，後手承接乏力，穩定幣因需美元美債全額支撐，如果再有法律規制，當能炙手可熱，所以國會山莊經一再掙扎，斟酌利弊，演出近二個月的立法拉鋸大秀。

穩定幣是否看俏？陳冲表示，有趣的是，各界看法不一。早年陳冲看好的說法，主要是著眼Payment stablecoin，聚焦其支付功能，又有跨境跨資產的便利，相信當年美國聯準會主席也持類似觀點，此由他有數位美元就無需穩定幣的論調，即可窺其端倪，美國新法第四章亦同。當然由川普團隊的作風及USDC上市後的股價觀察，可以想像許多人所期待的不只是支付工具，這也是早年鮑爾聯手封殺Libra的顧慮與思維。

陳冲接著分析，對穩定幣，各國央行應是既期待又怕受傷害，七月初ECB央行年會，許多非歐系的重要央行也積極與會，由會中發言，可以感覺總裁們的忐忑不安，由於穩定幣類同貨幣(purport to be money)，央行總裁不再能以不具備「交易媒介/計價功能/價值儲藏」等基本功能(像比特幣)，而不予重視。但正如六年前Libra籌辦時，央行們的顧慮，唯恐鑄幣權旁落，貨幣政策徬徨(升降息兩難)，其中英國英格蘭銀行總裁Andrew Bailey的觀點最具代表性，2025年7月13日總裁在接受專訪時表示，擔憂商業銀行存款流失、出現平行金融體系(央行難以調控)、各地冒出美元穩定幣會稀釋歐元英鎊主權等疑慮，此種言論也反映在BIS(國際清算銀行)月前「經濟年報」第三章保留態度的文字中。如非川普驚天拍板，加上香港挾境外人民幣蠢蠢欲動，貨幣競爭仍將止於檯面下。

陳冲

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