快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「多點積極」：荷包瞬間大飽滿

大陸六旬農民大叔手工自製潛艇 下潛8公尺不漏水還能倒著開

川普祭最嚴苛產業關稅 經濟學人示警：台灣「恐受重傷」

農業救災經費爭議 陳駿季：呈現事實

中央社／ 台北21日電
立法院經濟委員會今天討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝（左）及農業部長陳駿季（右）一同上台接受質詢。聯合報系記者曾原信／攝影
立法院經濟委員會今天討論「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，經濟部長郭智輝（左）及農業部長陳駿季（右）一同上台接受質詢。聯合報系記者曾原信／攝影

農業部長陳駿季今天表示，颱風丹娜絲及豪雨造成中、南部嚴重農業災害，但無法直接動用第二預備金，救災經費不足；台灣民眾黨籍立法委員張啓楷不信，陳駿季說，他是呈現事實。

立法院經濟委員會上午邀農業部等報告「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，陳駿季表示，目前農業災害損失初報新台幣32.5億元，最後實際可能達40億元，而今年救助金預算約39億元，先前已用約22億元，一定不夠。

不過，陳駿季說，由於撥補預算被刪除，無法像以往直接向行政院報告後就動用第二預備金，如去年農業災害救助金預算27億元，但動用第二預備金後，實際提供救助金達75億元。

張啓楷表示，救災有霸王條款，今年災防基金有372億元，農業救災經費不可能不夠，有需要第二預備金部分就快向立法院提出，再說不夠用就是造謠。

陳駿季說，他沒造謠，而是呈現事實，9000萬元公務撥補基金被刪，依規定就是不能直接動用第二預備金，如果有需要須先向立法院提出，但天災有很高不確定性，救助時間上往往來不及。

陳駿季 第二預備金 丹娜絲颱風

延伸閱讀

漢光去年因風災喊停 張啓楷諷賴清德晉惠帝：心中只有大罷免

雲林農損張麗善請總統救災不分藍綠 賴清德當面這麼回應

【重磅快評】誰砍農民救命錢？告訴你陳駿季沒說的真相

影／陳駿季：颱風造成農業災損嚴重 將立即盤點並啟動災損應變會議

相關新聞

美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場

美國總統川普對全球祭出對等關稅政策，台灣目前仍未收到關稅稅率，而美國關稅政策將於8月1日上路。台中市長盧秀燕表示，中市府...

國泰金控：六成民眾預期高通膨、低經濟成長

民眾的「經濟體感」與官方不同調。根據國泰金控《2025年7月國民經濟信心調查》最新調查顯示，有64%的受訪者認為經濟成長...

廠商已受關稅影響 稅率若20%損失破3成

「雖然美國對我關稅稅率尚未確定，但半數廠商已經造成影響，若稅率超過20%，半數廠商營收恐重創3成！」藍營智庫國政基金會與民眾黨政策會…

藍白籲穩定匯率 賴士葆：影響還要加10%

「匯率對我國出口影響大，屆時關稅稅率公布後，影響程度還要加10%！」藍委賴士葆21日在民間版衝擊評估報告記者會時強調…

農業救災經費爭議 陳駿季：呈現事實

農業部長陳駿季今天表示，颱風丹娜絲及豪雨造成中、南部嚴重農業災害，但無法直接動用第二預備金，救災經費不足；台灣民眾黨籍立...

陳冲：台灣推穩定幣 若發行美元穩定幣將不利外匯及洗錢管制

新世代金融基金會董事長陳冲今日對穩定幣的發展以「穩定幣的今生與來世」提出最新評論時，特別提到台灣未來的動向指出，台灣各界...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。