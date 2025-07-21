農業救災經費爭議 陳駿季：呈現事實

農業部長陳駿季今天表示，颱風丹娜絲及豪雨造成中、南部嚴重農業災害，但無法直接動用第二預備金，救災經費不足；台灣民眾黨籍立法委員張啓楷不信，陳駿季說，他是呈現事實。

立法院經濟委員會上午邀農業部等報告「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」，陳駿季表示，目前農業災害損失初報新台幣32.5億元，最後實際可能達40億元，而今年救助金預算約39億元，先前已用約22億元，一定不夠。

不過，陳駿季說，由於撥補預算被刪除，無法像以往直接向行政院報告後就動用第二預備金，如去年農業災害救助金預算27億元，但動用第二預備金後，實際提供救助金達75億元。

張啓楷表示，救災有霸王條款，今年災防基金有372億元，農業救災經費不可能不夠，有需要第二預備金部分就快向立法院提出，再說不夠用就是造謠。

陳駿季說，他沒造謠，而是呈現事實，9000萬元公務撥補基金被刪，依規定就是不能直接動用第二預備金，如果有需要須先向立法院提出，但天災有很高不確定性，救助時間上往往來不及。