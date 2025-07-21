國家生技園區招商媒合 盼促前瞻技術交流及合作

中研院今明2天舉辦國家生技研究園區招商及媒合會，透過專題演講、趨勢論壇、國際交流、人才對接與新創海報展等主題，展現園區的生醫轉譯成果，期能促成前瞻創新的交流及合作鏈結。

中央研究院今天發布新聞稿表示，2025年「國家生技研究園區招商暨人才與技術媒合會」（NBRPDEMO DAY）於今明2天盛大舉辦。中研院副院長唐堂表示，國家生技研究園區是由經濟部、國科會、衛福部和中研院共同組成聯合會營運，提供一個可以橋接基礎研究及產業化的場域，將全國學研界研發的成果，轉接給生技界。

中研院表示，今年DEMO DAY聚焦生醫創新與公共健康議題，由同為公衛專家的前副總統暨中研院士陳建仁引言，邀請美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院院長呂淳祺、台中榮總名譽院長陳適安，以及中研院士楊泮池等3名專家發表專題演講。

呂淳祺此次以「健康的未來The Future of Health」為題，分享其對全球生醫領域與公共衛生系統整合的深刻觀察。他認為，未來的公共衛生不僅止於疾病預防，更應積極引領科技、產業與政策的整合，推動全球健康邁向更永續的發展。

陳適安與楊泮池則從豐富的實務臨床經驗出發，分別探討人工智慧在醫療照護的創新應用與未來發展潛力，以及精準醫療技術在疾病早期偵測與預防醫學的重要關聯性。

中研院指出，本屆趨勢論壇則由產業界領銜，聚焦討論「AI驅動的新療法開發模式AI-Powered Creation ofNew Therapeutic Modality」與「市場導向的新藥開發策略Market driven new drug development strategy –Competitive landscape and asset valuation」2大議題，透過跨界對話激盪創新思維與市場策略。

另外，中研院邀集園區進駐廠商以及轉譯中心共22組團隊，透過Road Show短講分享其最新技術突破與未來發展布局，題材涵蓋新藥開發、AI醫療應用、細胞治療、精準醫學等熱門領域；本次活動吸引國際知名藥廠代表及創投業者超過40家專程參與，凸顯中研院研究成果在轉譯應用上的重要價值與合作潛力。

中研院補充，2025年NBRP DEMO DAY匯集來自國家生技研究園區內的國家生物模式中心、衛福部食品藥物管理署、生物技術開發中心，以及國家實驗研究院科政中心等跨部會單位與園區夥伴共同參與。