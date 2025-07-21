助技職選手拉高市場價值 勞長洪申翰：希望大家薪水更好

第55屆全國技能競賽落幕，賴清德總統、勞動部長洪申翰蒞臨閉幕暨頒獎典禮現場，為全體參賽及優勝選手獻上祝福與期勉。洪申翰21日在臉書表示，政府理解「技能」對社會對產業的價值，所以勞動部會盡力協助，拉高選手們在職場上的「市場價值」，希望大家進入職場的薪水都能更好。

勞動部特別感謝企業挺身而出，成為青年學子及技能人才培育的重要幕後推手，並於典禮中頒發本屆技能競賽贊助金贊獎座予「中華電信股份有限公司」、「凱士士企業股份有限公司」、「倍速妥貿易有限公司」、「重威企業有限公司」、「寶工實業股份有限公司」及「億達環宇有限公司」等6間企業。

勞動部也頒發銀贊獎座予「景堡木工機械廠」、「福特六和汽車股份有限公司」、「宏晶股份有限公司」、「依德股份有限公司」5間企業及「財團法人中華民國電腦技能基金會」，感謝各家企業與基金會與勞動部攜手合作，也期盼未來能持續一同推動台灣技能發展。

洪申翰在臉書重申，無論是否奪牌，來參賽的各位都是贏家，這場競賽不會是終點，盡心投入技能，是不會有輸家的。大家對技能的投入，會在未來的人生跟職涯中發光發熱，甚至帶動產業、技術跟人才的創新，為社會創造更大的價值，他非常有把握。

洪申翰表示，第55屆全國技能競賽，在昨天順利結束了。勞動部每年舉辦全國技能競賽，選拔國手參與各項國際技能賽事的用意，為的就是希望「發掘每一塊璞玉，透過技能，越磨越亮」。希望同學們之後投身產業或學界，繼續培訓更多技職人才，讓專業技能能夠世代傳承與創新。

洪申翰認為，除了承辦比賽與檢定，勞動部也有責任，協助這些技能競賽選手們，在未來進入職涯時，能夠有更好的待遇和勞動條件。

洪申翰提到，政府深刻理解「技能」對社會對產業的價值，勞動部當然應該盡力協助，拉高選手們在職場上的「市場價值」。簡單說，就是希望大家進入職場的薪水都能更好，勞動條件都更有保障，這就是最實際的「重視技能價值」。