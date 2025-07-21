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原油市場供過於求風險上升、能源類股具評價面優勢 金價可望再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中東地區地緣風險溢價消退，市場焦點將轉回原油市場實質供需基本面，為懲罰不遵守產量協議的成員國，OPEC+繼續執行產量恢復計畫且增產規模更甚原先規劃，7月6日會議決議8月份進一步增產每日54.8萬桶、增幅超出預期，累加4月至8月之增產規模高達每日191.8萬桶，該組織重大戰略轉變將提高今年原油供應，預期將抑制油價上檔空間。

富蘭克林證券投顧表示，就需求面而言，隨著夏季駕車出行旺季到來，近期美國汽油需求攀升、原油庫存也大幅下降，突顯石油市場需求仍相對穩健，給予油價下檔支撐。就能源股而言，類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，建議審慎布局掌握資金輪動行情的投資機會。

富蘭克林證券投顧指出，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐，長線來看，在前述原因未消退下，市場震盪將使資金持續流向黃金，宏觀環境整體來看仍對黃金有利，未來金價可望再創高，而金礦股也可望同步受惠於金價高漲，獲利能力料將顯著改善，再加上估值偏低，金礦股有機會出現落後補漲行情。

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