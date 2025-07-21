立委催生「快審、減稅、融資」行動方案 助中小企業重啟產線

丹娜絲颱風重創台南溪北，新營工業區內眾多中小企業遭逢工廠泡水、設備毀損、物流斷鏈，營運陷入困境。立法院財政委員會召委、立委賴惠員21日邀集經濟部、財政部、金管會三大關鍵部會與台南市政府，移師災區現場召開「中央因應丹娜絲風災對台南溪北中小企業支援對策」座談，明確要求三部會主動出手。

賴惠員指出，丹娜絲不是一般颱風，而是在地產業徹底斷鏈的危機。新營園區雖非台南規模最大，但卻是整個溪北產業的命脈。如果繼續拖，地方支撐不下去，地方經濟將全面停擺。面對產業雪上加霜的困境，三大部會必須分秒必爭、立即拍板，切勿再讓業者疲於補件、徒等無門。

賴惠員在會中點出三大痛點。首先，災損認定流程龜速凌亂，補助機制不透明，地方廠商苦等中央救援。她要求經濟部立刻設立「台南溪北災損快速認定窗口」，地方收件、中央即審，承諾兩週內提出第一批補助名單，否則企業將因資金斷鏈直接倒閉。

賴惠員續指，稅務壓力壓垮災後企業。廠房還沒復工，卻已接到所得稅、地價稅、房屋稅單。她要求財政部立即啟動稅務通案減免，全面展延所得稅，地價稅與房屋稅採區域主動減免，不需逐案申請，政府要主動出擊，不要再讓企業困在文書作業裡。

最後，現場多數廠商反映貸不到錢、信保審核繁雜、保險理賠無門，顯示金融與保險支援完全斷線是企業最大隱憂。

賴惠員當即要求經濟部整合信保基金與聯輔基金，設立「災後融資快速通道」，落實免保人、免擔保與利息補貼專案；金管會則需督導銀行、公股行庫延展貸款、啟動金融紓困，同時責成產險業者設立專責窗口與單一申請平台，簡化理賠流程，讓企業清楚知道救助管道與可受理金額，立即取得重建資金。

台南市副市長葉澤山表示，已責成環保局協助清理工業區道路上相關廢棄物，工廠裡面的廢棄物則請廠商自行清理，環保局會提供暫存地點與後續去化工作，盡全力協助廠商復原。

賴惠員援引農業部針對畜牧業災損提出最高八成補助的實例，嚴正要求各部會兩週內須研擬各項補助辦法並提出作業辦法與時程表，讓地方企業多一分喘息空間，就是一條產線的再生、一個勞工的生計。

賴惠員表示，地方不容無限等待，企業命脈更拖延不得，這不是向上級例行彙報，更不是紙上談兵。當地方產業撐不住，中央必須出手，這就是中央政府基本使命與責任。她將持續監督各部會確實執行，盡最大力量照顧在地產業。