勞動部赴大阪世博 GISHW 分享台灣職場霸凌防治經驗

日本大阪世博「安全、健康及福祉全球倡議大會」（GISHW）於16日至19日舉行，勞動部主秘鄒子廉參加職業安全衛生領袖圓桌會議，也受邀於國際合作論壇中進行專題演講，與各國分享台灣職場暴力預防之現況及發展，及推動職場霸凌防治法制的努力及行動實踐，與國外專家學者互動熱絡。

職安署表示，首次於2025世博舉辦的GISHW，旨在建立一個永續發展的社會，以聯合國永續發展目標、國際勞工組織工作基本原則與權利，及國際社會保險協會(ISSA)「零願景(Vision Zero)」的理念，其核心使命是將職場每一工作者的安全、健康及福祉，作為實踐全球共同福祉的關鍵。

職安署提到，除主辦國外，全球共有159個國家及9個國際組織共襄盛舉，匯集國際組織代表、全球職業安全健康專家、企業領袖、學者與學生參與，共同探討人工智能、氣候變遷對工作場所安全與健康、ESG及心理健康等職業安全衛生及預防策略等議題。

鄒子廉受邀參加「因應青少年保護、心理健康、職場騷擾與暴力的挑戰」國際合作論壇，在「工作場所的心理健康、騷擾和暴力」主題中，與其他4位來自美國、澳洲、日本及南非的講座，分別論述各國政策、作法及經驗。

鄒子廉分享台灣在職場暴力與性騷擾的防治情形及執行成果，並分析台灣職場霸凌的概況及職業安全衛生法修正草案增訂「職場霸凌防治專章」的修法重點，包括明確職場霸凌定義、強化內部與外部申訴調查與處理機制及強化受害勞工保護等，後續將透過更多的輔導、宣導及相關配套措施，來協助雇主落實法遵。

職安署表示，本次世博會由許多具領導地位的國際組織共同支持倡議職場安全、健康與福祉大會，顯示國際上於勞工身心健康議題的重視，將持續關注國際相關法制的發展，作為未來職安法及相關附屬法規修正之參考。