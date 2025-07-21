初估災損逾10億 台電：強化電網韌性另須經費

颱風丹娜絲重創電桿等電力設備，台電董事長曾文生今天表示，災損初估逾新台幣10億元，台電會盡快復原損害設備，也已開始討論後續強化工作；但他不諱言，投資電網韌性需要經費，財務一直是台電的壓力。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、農業部等報告「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」。民進黨立委邱議瑩質詢表示，台電每年風災都第一時間搶修，結果卻被國民黨立委說是在情勒，更否決撥補預算，但每個人都要用電，若不准漲電價、不給撥補，卻又要台電立刻復電，「我想聽聽董事長內心想法是什麼？」

曾文生回應，即便現在是民進黨執政，台電自成立以來都是國家的公司，「我的同仁就是國家的僱員」，真的需要國家支持。台電原本以為看到一線曙光，包括有新聞報導國民黨主席朱立倫表態願通過千億撥補，產業團體也頻頻為台電發聲，最後結果卻不理想；但無論如何，台電會堅守崗位、做好工作。

民進黨立委賴瑞隆關切台電災損財政壓力，曾文生表示，財務一直是台電的壓力，災損還需統計，初估應至少10億元，設備損害部分會盡快恢復；修復電網是台電責任，內部也開始討論後續強化工作，但電網韌性需投資與經費，這不單是台灣遇到問題，全球各國都在增加電網投資，無論是透過政府補貼或電價調整方式推動。

曾文生說，後續改善需要時間，也需和政府各單位配合，包含路權等，「當然經費是一個非常重要元素」。

據經濟部報告，颱風丹娜絲期間電桿倒斷及流失約3499支；截至18日19時，全台曾停電戶數總計100萬9238 戶，因停電戶分布廣域且零散，並受限於道路窄小，大型搶修機具、車輛進入困難，導致台電搶修困難。

國民黨立委鄭正鈐關切搶修過程中台電人員感電意外，網路上也出現「3天沒睡幾小時」的留言內容，台電檢討報告何時出爐。曾文生表示，台電直到19日晚上9時才全數修復，會盡快處理，事實上昨天已展開檢討。

鄭正鈐指出，風災非每天發生，但需有制度因應，而「油電糖水」公司重大工安事故當中，台電比重最高，113年3月前發生5次感電事件，其中承攬商次數較多，他詢問經濟部和勞動部開放外籍人士做配電、外線工作事宜。

曾文生首先回應，工安事故比重要考量工作時數、員工母數等；針對移工部分，僅包商部分開放移工，協助台電工程施作，人力需求和工程量體有關，這次颱風後可能會增加很多大量補強工作。他補充，自從他擔任董事長後，台電增加超過2000名員工、成長率8.7%，經濟部非常支持、給予極多員額。