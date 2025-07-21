經發會顧問會議7月22日召開 聚焦AI新十大建設

行政院長卓榮泰日前指出本周將召開經濟發展委員會顧問會議，政院人士表示，行政院經濟發展委員會第2次顧問會議的首場分組會議，將在7月22日上午登場，預計討論AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

政院人士表示，行政院經濟發展委員會第2次顧問會議將透過3場分組會議進行，第一場將在7月22日上午9時30分登場，除了報告歷次會議進度，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升方案；也會觸及AI新十大建設，包含智慧應用、關鍵技術、數位基磐等議題。

政院人士說，為了讓顧問能針對議題充分討論及發表意見，預計每場顧問會議將進行3小時。在3場會議後，行政院將會召開第4次委員會議，向民眾說明政府下一步政策規劃。