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國泰金控：六成民眾預期高通膨、低經濟成長
民眾的「經濟體感」與官方不同調。根據國泰金控《2025年7月國民經濟信心調查》最新調查顯示，有64%的受訪者認為經濟成長率將低於3%，平均預期值僅2.58%；同時，有62%的民眾認為通膨將高於2%，平均預期值達2.26%。
然而，主計總處最新預估，2025年台灣經濟成長率可達3.1%、通膨僅1.88%。人民感受顯然與官方預估有落差。
根據數據呈現，此「低成長、高通膨」的預期組合，正是經濟學中常見的「停滯性通膨」憂慮徵兆，也反映出民眾對生活成本升高與實質所得減損的焦慮。
進一步觀察，國泰金控統計，高達49.2％的民眾認為未來半年景氣會持續惡化，僅有21%認為會改善；更有超過8成（82.3%）民眾擔憂未來半年物價水準上漲。
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