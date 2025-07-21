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經部：台電中油提加薪3.5% 待台糖台水送件一併審查

中央社／ 台北21日電
經濟部。圖／本報系資料照片
經濟部。圖／本報系資料照片

軍公教人員今年加薪3%，經濟部旗下國營事業台電、中油、台糖、台水加薪案近期啟動，經濟部今天表示，已收到台電、中油提報加薪案，調幅為3.5%，將待台糖、台水送件再一併審查。

近年國營事業跟進軍公教調薪，日前總統賴清德在颱風勘災時也支持加薪案，預料今年油電糖水加薪幅度有機會連2年超越軍公教。

經濟部國營司表示，目前已收到台電、中油提報加薪案，2家公司提報調幅都是3.5%，須待台糖、台水董事會通過加薪案送件再正式展開審查，調幅是否如願仍待討論，最終經濟部同意即生效，屆時經濟部也會知會行政院。至於何時拍板，官員表示，未不確定。

台電、中油等調薪幅度牽動「新進僱用人員起薪」，「油電糖水」4家公司員工分為聯合招考的職員與各自獨招的僱用人員（評價人員），職員起薪高於僱員，起薪各為約4萬4000到4萬5000元、3萬6000到3萬9000元。

以員工數來看，台電2.9萬人、中油1.7萬人、台糖3500人、台水6500人，若加薪案底定，合計估約5.6萬名員工受惠。

加薪 經濟部

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