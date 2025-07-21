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台電員工辛苦搶修非情勒 曾文生：預算被刪心情受影響

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片

丹娜絲颱風日前重創台南、嘉義，而台南停電時間相當長，台電員工辛苦搶修，立院日前否決政府撥補台電千億元預算案，台電董事長曾文生表示，此次災損至少10億元，很多工作需要經費去推動，也希望立委了解，台電自成立以來都是國家公司，需要支持，沒有想要情勒的意思，但此時預算被刪，心情會受到影響。

立院經濟委員會邀經濟部、農業部等相關部會就「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」進行報告，但民進黨立委邱議瑩痛批，一邊要求立即復電，但又刪掉撥補台電的預算，更要曾文生談預算被刪感想。

邱議瑩表示，國民黨立委為非作歹，強調大罷免是為了救台灣，更要藍白立委拿出良心。

曾文生表示，先前如工總、商總等工商團體理事長都有致電說幫忙協調，原本以為看到曙光，但最後仍是被否決，但台電保證還是會堅守崗位。

曾文生表示，後續改善需要時間與政府配合，而電網韌性需要投資、需要經費，各個國家都在增加電網投資，而投資可能是有政府補貼、或是漲電價來因應，而財務一直是台電的壓力。

台電 曾文生

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