台灣設立主權基金 再等等

針對設立主權基金，行政院已召集相關部會開過兩次會議，目前財源、監管仍是最大歧見所在，部會都認為應審慎處理，妥善規劃後再成立，設立主權基金要再等等。據悉，政府將借鏡新加坡、南韓等成功範例，也不排除實地考察。

賴清德總統在520就職周年記者會上，首度公開宣示台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台。行政院已於5月23日、6月20日召開兩次會議，方向上仍以設置專法為主，財源仍在盤點。

卓榮泰先前表示，依照台灣目前科技能力及國家財政能力，政府有機會積極討論未來主權基金如何設置、規模多大、財源何來、如何管理等議題，進而朝向透明化發展，讓全民參與，投資標的也包括國內、外資產。

對於主權基金財源如何籌措、規模要多大，據悉，部會之間仍有歧見。例如央行嚴守不能無償撥用外匯存底的底線；財政部、主計總處可運用的政策工具，包括舉債、歲計賸餘等，但都必須要非常謹慎使用。

針對主權基金，中經院副院長王健全認為，全球已有多元主權基金模式，包括俄羅斯、挪威、南韓與新加坡等，台灣可據此發展自身策略，主權基金可支撐高附加價值投資與產業升級，維護經濟安全與就業機會。

王健全建議，台灣擁33兆元保險資金與每年逾1兆元超額儲蓄，若能透過發行公債、整合外匯存底與民間資金，可作為初期籌資來源。