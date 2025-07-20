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丹娜絲風災工廠機器泡水更新 經部公告設備修復每家補助最高20萬元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

丹娜絲颱風重創南部，為協助製造業災後復工，經濟部產業發展署已公告「製造業災後復原設備調校作業補助」，受災廠商辦理災後重建時機器修復及校調，以恢復產能，每家最高補助新台幣20萬元。經濟部產發署表示，即日起受理申請。

申請受災廠商資格，須為辦理公司登記、商業登記、或有限合夥登記之製造業，且須依法辦理工廠登記；營業狀況不得停業或歇業情事，且不得為陸資來台投資事業。

經濟部長郭智輝日前南下新營勘災，儘管電力已恢復，但不少廠商反映，因設備泡水損壞，仍無法順利復工。因此，產發署即刻啟動支援，訂定「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」，補助受災廠商災後設備復原及調校，即日起開放申請。

官員表示，部分廠商災損嚴重，有鋁門窗製造業者屋頂、捲門損壞，臨原物料與庫存商品報銷，必須重出貨，恢復營運恐需1到2個月。有金屬加工業者面臨「全廠泡水」危機，屋頂毀損、辦公設備全毀，原物料也泡在水中，廠區仍在搶修。

經濟部表示，補助對象是受丹娜絲颱風影響的製造業者；補助項目是災後重建機器設備的修復與調校經費，每家最高補助新台幣20萬元。廠商申請時請備妥災損設備修復前後照片與修復後單據資料即日起開放線上申請 https://userapply-danas.icdc.org.tw/ 免付費專線0800-000-257（由產業競爭力發展中心提供協助）。

製造業 經濟部 新台幣

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