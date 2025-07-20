星展：台美半導體關稅延伸 資通訊業有挑戰

台灣和美國官員四月以來已多次會面，截至目前為止台灣仍未收到美國總統川普的關稅稅率郵件，顯示台美持續試圖達成協議。星展銀行（ＤＢＳ）指出，對等關稅為台灣帶來的憂慮如今已下降，但台灣可能仍需要克服一大挑戰。

香港南華早報報導，星展集團研究十八日表示，台灣可能面臨的一大挑戰，是半導體關稅延伸至許多資訊與通訊技術產品。台灣供應美國知名科技公司先進半導體，財政部本月初公布的數據顯示，我國六月對美國資通與視聽產品出口成長一點五倍，涵蓋積體電路的電子零組件出口增加百分之卅一點五。

川普政府四月二日宣布將對台灣課徵百分之卅二關稅，讓許多台灣人感到驚訝，原因是台積電已宣布將砸下一千億美元在美國亞利桑那州投資半導體製造，而且還贏得川普讚許。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授陳奕帆表示，台灣和美國最後一輪協商目前仍未結束，雙方仍可望在八月一日前達成協議。

分析師表示，如果美國維持關稅在百分之卅左右，台灣中小科技公司將陷入困境。陳奕帆認為，即便關稅真的落在百分之卅左右，從市場規模來看，這些公司或許仍會將產品銷往美國。

美國貿易代表署數據顯示，美國去年從台灣進口一千一百六十三億美元商品，比二○二三年增加百分之卅二點五，占二○二四年雙邊貿易總金額一千五百八十六億美元的一大部分。台灣去年對美國貿易順差達到七百三十九億美元，成長百分之五十四點六。