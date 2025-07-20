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AI 需求強勁、拉貨潮挹注…外銷訂單熱 有望連五紅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
經濟部將在22日發布6月及今年上半年外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照
經濟部將在22日發布6月及今年上半年外銷訂單金額統計。 聯合報系資料照

經濟部將在22日發布6月及今年上半年外銷訂單金額統計。受惠於人工智慧（AI）相關商品需求強勁和美國關稅拉貨潮挹注，經濟部預期，6月外銷訂單為530億美元至550億美元，年增近二成，為連續第五個月呈正成長。

經濟部官員表示，雖有廠商反應拉貨潮減緩，但AI伺服器需求續熱，今年上半年外銷訂單金額統估計3,168至3,188億美元，可望創歷年同期次高。

根據經濟部最新廠商調查指出，預期6月接單將較5月增加的廠商家數占15.6%，持平者占58.9%，而減少者占25.6%；按接單金額計算的動向指數為48.9，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為48.3、49.6及49.8。

近一年外銷訂單金額及年增率
近一年外銷訂單金額及年增率

官員表示，有部分傳產、電子和資通等廠商表示拉貨潮逐漸減緩，另有伺服器廠商反映6月為新舊產品交替期，預期接單減少。

經濟部統計處指出，受AI需求強勁和美國關稅拉貨潮挹注，5月外銷訂單為579.3億美元，創歷年同期新高，年增18.5%；累計今年1至5月外銷訂單為2,638億美元，年增15.0%。官員表示，「下半年旺季的訂單可能提前至上半年」，5月外銷訂單金額優於預期，金額擠進歷年前十高排名。

觀察主要貨品類別，5月資訊通信產品接單金額為182億美元，為歷年同期新高，年增29.5%，主因人工智慧、雲端產業需求強勁，帶動伺服器、網通產品、顯示卡等訂單成長。此外，人工智慧、高效能運算等需求持續拓展，帶動IC製造、晶片通路、印刷電路板等接單續增，推升5月電子產品接單金額達215.7億美元，同樣創同期最高紀錄，較去年同期成長27.7%。

經濟部預估，AI需求超乎預期強勁，AI伺服器等產品支撐經濟成長，6月訂單金額預估介於530億到550億美元，年增16.3%到20.7%。今年上半年訂單估達3,168至3,188億美元，預期創同期次高，成長幅度介於15.3%至16%。皆呈雙位數成長。

經濟部表示，美國關稅政策未明朗，下半年經濟情勢面臨不確定因素挑戰，可能影響企業投資和民間消費動能，依照央行和主計總處預估，下半年可能沒有上半年好，將持續觀察美國政策走向。

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