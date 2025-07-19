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童子賢核三辯論角色引質疑 總統府發言人郭雅慧：委員會尊重多元立場

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
和碩董事長童子賢。記者林俊良／攝影
和碩董事長童子賢。記者林俊良／攝影

有關媒體詢問和碩（4938）董事長童子賢擔任重啟核三辯論正方代表與擔任氣候變遷對策委員會副召集人是否衝突ㄧ事，總統府發言人郭雅慧19日表示，氣候變遷對策委員會之成立初衷就是傾聽多元意見進而凝聚社會共識，賴總統尊重民間成員對能源議題各有立場。以下三點說明：

首先，總統府氣候變遷對策委員會的設立，集合產官學研等各方意見領袖，肩負社會參與平台、社會溝通橋梁及政策效能引擎三項任務，對於與會民間代表的多元立場，總統府表達充分尊重。

其次，至於賴總統面對核三議題，郭雅慧表示，賴總統態度一如既往，政府會秉持兩個必須、三個原則審慎以對。兩個必須包括核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益；三個原則是基於「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」，以面對全球氣候變遷、地緣政治威脅、國際經貿體系重組等多重挑戰。

第三，郭雅慧強調，台灣社會對於能源議題的討論相當多元，盼藉由政府部門、民間企業與公民社會持續的良善理性討論，凝聚社會共識、尋求能源解方、落實政策執行，讓台灣社會持續確實邁向永續發展。

董事長 總統府發言人 氣候變遷

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