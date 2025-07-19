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出席亞總午宴 林佳龍致謝「商業大使」助攻經濟外交

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍18日出席亞洲台商總會理監事聯席會議午宴並表示，與來自亞洲各地的台商朋友歡聚一堂，心中倍感親切。林佳龍說，台商長年在海外奮鬥，以堅實的經貿實力成為台灣最重要的外交助力，也是政府推動「經濟外交」與實踐「經濟日不落國」願景最堅強的後盾。

林佳龍在會中恭賀新任總會長陳舒琴女士榮任重責大任，期勉亞洲台商總會在其領導下持續凝聚力量，發揮橋梁角色，深化政府與旅外台商的連結。他也向卸任總會長林凱民先生與創會總會長余聲清先生表達感謝，肯定他們多年來的奉獻與耕耘，為亞總奠定堅實基礎，帶領組織穩健茁壯。

林佳龍指出，台商向來是政府推動「經濟外交」以落實總統賴清德「經濟日不落國」願景的最堅強後盾。2025年初，亞總即響應外交部號召，派員隨團赴帛琉拓展商機，獲得帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）高度重視，是結合公私協力拓展經濟外交的典範。

林佳龍進一步說明，在政府積極爭取與台商展現經貿實力的共同努力下，近來泰國、菲律賓與汶萊相繼提供台灣免簽證優惠，越南也調降簽證費用，展現公私協力的實質成果。林佳龍說，未來外交部將持續推動與更多國家爭取簽證優惠、洽簽投資保障協定或備忘錄，以降低企業海外投資成本與風險，讓「總合外交」成果嘉惠更多台商朋友。

林佳龍強調，正是因為廣大台商長年努力，台灣的經濟實力得以在全球版圖持續拓展，進而為台灣開啟更寬廣的外交空間。林佳龍說，台商不僅是企業家，更是台灣最有力的「商業大使」，也是外交部最值得信賴的夥伴。他也由衷感謝每一位在異鄉打拚的台商朋友，並表示：「感謝有你們，有你們真好。」

簽證 林佳龍 台商

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