彭啓明演講談綠領減碳：「台灣減碳有成效有信心達標」

環境部長彭啓明今天出席「南方人才永續展暨節能智慧暨節能智慧轉型展」論壇、並在大台南會展中心專題演講。他認為因美國關稅衝擊、能源政策無法預測，整體減碳速度可能放慢，但台灣「過去減碳很有成效，政府也有信心達到減碳目標」。

彭啓明指出說，新興再生能源有明顯優點，但必須也能做得到友善環境，政府也有信心達到減碳目標，如今進入碳定價時代，希望企業持續累積減碳量變成資產。

彭啓明表示，因為排碳必須付出代價，相對減碳就有投入價值，台灣各行各業減碳累積愈多，未來創造綠色金融就會更多。

彭啓明說，很多人以為空氣汙染主要來自大排放量煙囪，但近來在道路實際研究檢測發現，車輛行駛時輪胎和路面磨擦或煞車時，有些十字路口空氣汙染物排放量比煙囪還大。

他說，相較於2005年，台灣政府提出國家減碳新目標在2023年溫室氣體淨排放量減量4.64%，會再加速推動台灣淨零永續，「整合台灣關鍵及戰略資源國家隊，打響綠色台灣品牌」。