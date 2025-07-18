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交屋潮來了 銀行房貸難為

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

銀行房貸部門兩頭燒。由於中央銀行調控房市，銀行必須自主控管不動產貸款總量，加上台灣房市迎來大交屋潮，銀行房貸部門主管擔憂，接下來兩年放貸業務將成燙手山芋，難免「順了姑意、違了嫂意」，就怕遵循央行規範，卻無法有足夠的貸款放給民眾，引來民怨。

央行從去年八月開始，先是道德勸說，請銀行自主控管全年不動產貸款總量，接著被稱作「金龍海嘯」的第七波選擇性信用管制上路，要金融機構定期回報控管結果，若沒達標，央行就會立刻邀請「喝咖啡」。

即便央行表示不會再有第八波管制，然而，市場信心持續下探。

根據央行統計，新承作購屋貸款去年十二月還有千億元水準，今年開始降到冰點，最高僅有三月的八百廿億元，其餘各月僅有六百至七百億元之譜。銀行房貸部門主管表示，下半年開始，別說新青安，一般首購房貸「也是能避則避了」。

銀行房貸部門主管表示，只要央行沒有放寬管制，房貸塞車的情況還是難解，成數跟利率也不見得能讓客戶滿意，現在房貸部門都「剉咧等」，就怕交屋潮一來，光客訴接不完。

該主管指出，銀行內部也在討論，如果再用收支比百分之兩百或更嚴苛的方式放貸，前幾年購買預售屋的買家，恐怕只有不到五成的人能貸到足夠的錢。

他舉例，過去民眾習慣用收入的四成償還貸款，台北市甚至可高達六成，不少銀行也能接受。但假設用收支比百分之兩百來計算，買一間總價一千五百萬元的房子，想貸款八成，以卅年期、百分之二點五利息計算，等於貸款一千兩百萬元，每月還款四萬七千四百一十五元，若加上生活費約兩萬元，即使不考慮其他負債，月收入需達十三萬五千元，年收入要有一百六十萬元，比原本的情況嚴峻多了。

銀行主管說，土地銀行或各地農會、壽險公司，因不受銀行法第七十二條之二規範，或許有機會拿到條件或成數更好的方案，不過，他仍然建議，買方最好能在「交屋前多準備些銀彈」。

預售屋 房貸 央行

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