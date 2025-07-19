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助製造業災後重建 經部補助設備修復每家最高20萬元

中央社／ 台北18日電

丹娜絲颱風重創南部，為協助製造業災後復工，經濟部表示，即日起推出「製造業災後復原設備調校作業補助」，整合法人技術團隊進入災區，協助企業評估設備損壞情形，並提供修復與校調所需的資源與經費，每家最高補助新台幣20萬元。

經濟部長郭智輝近日南下新營勘災，儘管電力已恢復，但不少廠商反映，因設備泡水損壞，仍無法順利復工，需要技術與資源支援。郭智輝當下指示產發署必須立刻啟動支援，用實際行動幫助企業復工。

產發署官員表示，受颱風影響，鋁門窗製造業者除了屋頂、捲門損壞外，還面臨原物料與庫存商品報銷，必須重做出貨，恢復營運恐需1到2個月。另有金屬加工業者面臨「全廠泡水」危機，屋頂毀損、辦公設備全毀，原物料也泡在水中，目前廠區仍在搶修。

此外，新營的業者屋頂吹翻，導致設備泡水故障；位於嘉義的糧食業者，屋頂被強風吹破，原物料遭殃，一夜間損失逾億元。

經濟部產業發展署今天表示，依照「經濟部產業發展署辦理製造業災後復原設備調校作業補助要點」第3條規定，補助受災廠商災後設備復原及調校，即日起開放申請。

根據補助規定，補助對象為受丹娜絲颱風影響的製造業者，協助業者災後重建機器設備的修復與調校經費，每家最高補助20萬元。

產發署提醒，業者申請時，需備妥災損設備修復前後的照片與修復後單據資料。

颱風 製造業 經濟部

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