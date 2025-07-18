前5月住宅使照量 20年新高

根據內政部最新統計，二○二五年一至五月全台住宅使用執照核發量高達五萬五千三百四十七戶，較去年同期增加百分之三點一，更是首度突破五萬五千戶大關。專家指出，由於二○一八年以來建商大量推案，並從去年開始進入完工階段，預料未來一、二年使照核發量仍將處於高峰期，這也意味著台灣房市將迎來近卅年來最大交屋潮，是否衍生巨大賣壓？值得觀察。

觀察歷年一至五月住宅使照核發數量，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，今年前五月住宅使照量以五萬五千戶居冠，其次則是去年的五萬三六六五戶。這項數據已經寫下近廿年同期新高。

若以全年度來看，二○二四年使照量總計核發十三萬八千一百八十戶，已創下廿九年新高。陳金萍說明，疫情期間因缺工、缺料，導致工期拉長、興建時程延宕，完工交屋時間遞延，所以才會從去年開始，進入新成屋落成、交屋的高峰期，預期今年全年使照核發量仍有望突破去年。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨坦言，本波大交屋潮極為凶險，一方面是銀行房貸資金緊俏困境未解，二方面是央行選擇性信用管制仍帶來壓力，同時，房貸利率已普遍站上百分之二點五，未來買方貸款壓力沉重，又逢各界普遍認為二○二六年景氣不樂觀，是否會成為「房市超完美風暴」，各界都在觀察。

若以七大都會區來看，使照量核發較多的縣市落在新北市、桃園市、台中市，今年一至五月使照量核發均超過九千戶。

陳金萍觀察，今年一至五月住宅使照核發量，以桃園市的一萬一千七百二十五戶最多，其次則是台中市的九千四百五十九戶，而新北市則以九千三百二十四戶名列第三。若與去年同期相比，則以新北市量增百分之廿五點三最多，桃園市則以百分之廿二居次，兩大都會區均年增逾兩成，交屋量能大。

陳金萍補充，有科學園區題材，或是有大型重劃區開發的都會區，都會吸引建商搶進推案，仍是使照量核發較大的區域。

陳金萍建議，潛在交屋者應提前審視自身信用條件、家庭財務規劃，最好準備充足資金，並詢問多家銀行房貸業務諮詢，規劃最適合的資金調度與貸款策略，才能避免資金不足帶來的交屋違約風險。

徐佳馨則認為，若從價格角度來看，過去操作高槓桿的購屋人在相對較高的房貸利率，以及寬限期關門的壓力下，可能會是打壓房價的重要推手。