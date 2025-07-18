重啟核三公投將辯論 傳童子賢當正方辯護

核三重啟公投即將於8月23日投票，中選會自8月7日起將舉辦五場電視發表會或辯論會，正反方代表昨（18）日陸續出爐。

力挺核能的藍白黨團，攜手民間人士和碩（4938）科技董事長童子賢、核能學者葉宗洸、核能流言終結者創辦人黃士修，入列正方辯論團隊。

反觀行政院的反方代表，將由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台電董事長曾文生擔綱。擁核、廢核兩方言論，將在8月正式交鋒。

支持核三延役的正方代表，一為民眾黨團總召黃國昌，國民黨團則是推薦國民黨立委翁曉玲。

黃國昌昨證實，「葉光淙與童子賢是我們邀請的 」，當初按照黨團協議，民眾黨團可以成立正方辦事處，而他就是正方辦事處的代表人。

電視辯論會的正方代表昨日全面出爐，至於反方代表，行政院第一時間並未對外公布，據了解，是因為身為能源主管機關的經濟部，表態不會代表反方出席辯論，甚至建議行政院考慮不要推薦此公投案的反方代表。

經濟部解釋，「若核三廠經核安會確認安全無虞並核發換照，則基於政府機關依法行政的立場，應依核管法規定辦理，因此，經濟部建議行政院審酌不推薦此公投案的反方代表」。

經濟部同時表示，依據中選會114年6月20日函，若政府機關未推薦，可由其他對此公投案持反對意見的辦事推薦代表。

不過，行政院仍在昨天晚間公布了反方人選名單。行政院發言人李慧芝表示，行政院在綜合考量及權衡學術與實務後，人選確定為林子倫、曾文生，政院並請兩位人選積極與社會各界溝通及交換意見。（記者陳儷方、張曼蘋、屈彥辰、李人岳）