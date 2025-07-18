環部百億綠色基金 啟動 首度將創投機制導入環保政策

環境部昨（18）日啟動「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，並公布首批12家「搭配投資人」（合作機構），象徵由國發基金引導、規模達百億元的「台灣綠色成長基金」邁入實質運作階段。這也是台灣首度將創投機制導入環保政策，透過政府與民間創投共同選案、投資與管理，目標在十年內打造本土綠色新創生態系。

台灣綠色成長基金啟動重點

基金將與民間資金共同投資六大淨零領域，包括資源循環、深度節能、前瞻能源與儲能、數位低碳應用、碳捕捉與負碳技術、氣候調適與防災技術，每案投資金額落在2,000萬元至1億元間，原則上採一比一或二比一共同出資模式，若符合政策領域最高可放大至3倍政府出資。

環境部次長葉俊宏指出，這次從傳統管制轉向創投導向，是因應國內資金多流向海外，期望透過綠色基金導回本土、加速具潛力企業發展，投資標的主要為未上市櫃公司，須經民間創投初步評估後，再由專案辦公室與審查小組審核決定是否出資。

目前環境部已盤點140家潛力企業，預計由12家創投與其進行媒合，力拚今年出現首筆實際投資案。首場募資說明會訂於7月24日舉行，並將於8月13日結合「2025創投年會」辦理專場媒合會，環境部將每季辦理投資人遴選與公開徵選，9月啟動第二輪徵件。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜表示，此計畫隸屬國發基金旗下，作業要點已於2月完成，將採十年執行期，包括前七年投資、後三年處分。她坦言，目前綠色技術仍處於研發階段，風險較高，國發基金可望發揮降低投資門檻的功能，吸引更多民間資金投入。

此次公布的12家「搭配投資人」包括中華開發資本、台灣大哥大、兆豐管理顧問、宏福資本、活水影響力投資、益鼎創投等，涵蓋創投與策略投資者共九家創投單位與三家法人投資人。

葉俊宏補充，目前潛力企業多具節能減碳潛力，例如回收晶圓廠廢棄氫氟酸製成冰晶石、處理有機溶劑再利用、開發智慧電力管理系統等，預計將於後續媒合會進行展示與實地媒合。

針對外界關切風險控管問題，葉俊宏強調，該方案設有分階段投資、審查與投後管理機制，容許一定程度的試錯空間，但若企業無法經營，也會啟動輔導與資金處分機制。