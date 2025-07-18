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全國技能競賽開賽 勞發署感謝協辦單位、贊助商襄助

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞發署長黃齡玉於第55屆全國技能競賽感謝贊助廠商。勞發署／提供
勞發署長黃齡玉於第55屆全國技能競賽感謝贊助廠商。勞發署／提供

第55屆全國技能競賽於16日至20日登場，18日特別舉辦「第55屆全國技能競賽贊助廠商感謝日活動」，廣邀產業夥伴與協辦單位共同參與，由勞動部勞動力發展署長黃齡玉親自逐一頒贈獎座給協辦單位及對各項技能競賽熱心贊助的企業與個人，感謝這些堅強後盾長年支持職業訓練、技能培育的貢獻。

今年有將近200家企業與單位投入支持全國技能競賽，參與類型涵蓋命題技術支援、競賽設備贊助等多元形式，勞發署特別向所有協辦單位與贊助廠商致上最誠摯的感謝，並表示，正是有賴各界資源的挹注與實際行動參與，讓競賽順利推動，使選手們能夠不被拘束，勇敢挑戰極限，更為臺灣技能訓練注入強勁動能。

黃齡玉表示，歷屆全國技能競賽，不僅為我國選拔亞洲技能競賽與國際技能競賽國手的重要里程碑，也是企業選才與培才的關鍵平台；第55屆賽事亦將選出技優國手，代表參加11月底我國主辦的「2025（第3屆）亞洲技能競賽（WorldSkills Asia Taipei 2025）」，以及「2026（第48屆）國際技能競賽」，為我國爭取國際技能榮耀。

勞發署指出，藉由舉辦贊助廠商感謝日活動，除了再次向所有協辦單位與贊助廠商表達至高謝意之外，也期盼未來能持續凝聚各方力量，深化技能鏈結產業需求，攜手打造更完善穩健的技能發展環境，並以國際視野為目標，培育具備世界競爭力的技優人才，讓臺灣在世界技能領域中持續閃耀發光。

國際技能競賽 國手 全國技能競賽

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