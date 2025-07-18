蕭美琴：台灣積極推動兩項轉型 AI與淨零碳排

蕭美琴副總統18日下午出席台灣外國記者會 (Taiwan Foreign Correspondents' Club)「與蕭美琴副總統對話」活動。她提到，為保持競爭力與永續發展，臺灣正積極推動兩項關鍵轉型，包括AI與淨零碳排。AI方面，正投資數據基礎設施、培育本地人才；能源方面，致力電網系統現代化，同時持續部署再生能源與新型儲能系統。

包括外交部次長吳志中、台灣外國記者會理事長Thompson Chau等，皆出席活動。

蕭美琴以英文致詞說，感謝台灣外國記者會舉辦一系列的對談活動，以增進對臺灣社會觀點的理解。現今駐臺外國記者人數大幅增加，也反映出國際社會對臺灣的關注。

蕭美琴提到，臺灣人民將領導國家的重任託付給總統與政府團隊迄今已一年多，這段時間並不容易。在這14個月裡，面對的是一個較以往更緊密連結，卻也更具不確定性與動盪的世界。儘管面對這些挑戰，政府始終專注於實現承諾–以全球夥伴關係與區域穩定為基石，來打造一個安全、民主、創新且包容的臺灣。

蕭美琴接著和大家分享執政第一年的回顧，同時展望未來，包括正在進行和接下來要進行的工作。談及「在全球動盪局勢中的政府治理」，她表示，臺灣並非處於真空的環境之中，而是全球最活躍、競爭最激烈的地緣政治環境之一的核心地帶。

蕭美琴指出，面對中國大陸在軍事、經濟、政治和心理的持續打壓，過去一年這些壓力有增無減，包括軍事威脅不斷升高、灰色地帶行動不曾間斷、以及經濟脅迫等。但中國大陸只是更廣泛、更動盪全球局勢中的一環。

她提到，世界正同時經歷衝擊與結構性轉變，包括衝突和戰爭、貿易關係緊張、人工智慧的顛覆性創新，以及跨國挑戰，例如極端氣候、疫情、網路攻擊等，持續考驗國際體制的因應能力。

談及「國內的挑戰」，蕭美琴指出，臺灣面對自身結構性考驗等問題。如同其他工業化國家，臺灣正面臨社會快速老化、少子化及世代公平的現實問題，並致力縮小不同地區之間以及傳統產業與新興產業之間的落差。

蕭美琴表示，政府正在推動雙軸轉型，包括邁向淨零碳排和數位經濟，這兩者都需要公共投資、私人創新和深度社會調適。這些長期挑戰需要立即行動，同時，國內政治競爭因假訊息和中國大陸積極干涉而更加激烈，對社會的團結造成壓力。

蕭美琴說，政府有很多工作要做，必須審慎應對所有內部和外部挑戰，以確保臺灣的經濟和民主保持韌性。她也說明政府優先事項、已取得的進展以及未來發展方向。首先是強化國防及全社會韌性。過去2周大家都見證了同步進行的城鎮韌性演習與漢光41號演習，也注意到政府在國防戰略上進行以軍事現代化及全社會韌性為基礎的改革與整合。

蕭美琴提到，臺灣的軍事改革著重於打造具實力、可信賴並能迅速應對威脅的部隊。這不僅意味著投資硬體裝備，更包括作戰準則、戰備狀況以及人力素質的提升。政府已將國防預算提升至歷史新高，重點包括不對稱作戰能力、聯合作戰與兵力整合、後備部隊的現代化、恢復義務役並強化訓練及投資本土國防產業。

蕭美琴指出，現代安全威脅不僅限於戰場。臺灣正面臨多面向的挑戰，包括網路攻擊、假訊息、供應鏈中斷與經濟脅迫。因此，賴清德總統所領導的政府正致力於建構「全社會防衛韌性」體系。

蕭美琴說，政府透過多種整合方式來推動此一目標，包括民防訓練、關鍵基礎設施保護、戰略物資儲備、通訊韌性、避難設施、金融韌性、網路安全等各面向。該目標是在強化社會團結、準備和韌性，不僅著重在嚇阻威脅，也強化應對頻繁天然災害對社會造成損害的能力。

談及「兩岸政策」，蕭美琴指出，政府堅持以有原則與負責任的態度來處理兩岸關係。賴總統已多次重申我國政府致力維護臺海和平與穩定的承諾。臺灣人民愛好和平，是世界上最友善、最慷慨的民族之一，不尋求衝突，也不會挑釁對抗。

蕭美琴重申，正如賴總統在就職演說所提，政府已呼籲中華人民共和國在對等與尊嚴重的基礎上，與臺灣民選政府展開對話。數十年來，臺灣人民與企業為中國大陸的成長與繁榮做出貢獻，而這一切只有在和平穩定的環境下才有可能實現。軍事恫嚇只會適得其反，剝奪兩岸人民追求成長與繁榮的機會。

蕭美琴說，遺憾的是，除了解放軍的軍事演習外，也觀察到中共積極滲透、破壞與分化我方社會的行動急遽增加。為了捍衛我國民主與社會凝聚力，賴總統針對中共運用混合手段企圖削弱我國並破壞現狀的行徑，提出了17項因應策略。捍衛穩定的現狀是我方的選擇，不是因為比較容易，而是這樣才是負責任並符合區域利益。

談及「拓展國際夥伴關係與經貿韌性」，蕭美琴指出，臺灣經濟與全球經濟高度連結與整合，是全球科技供應鏈的重要環節，同時也倚賴全球市場以持續成長與繁榮。臺灣持續與美國等志同道合的國家建立夥伴關係；談判團隊正與美方日以繼夜努力，爭取達成互惠關稅協議，致力實現貿易平衡，同時進一步深化投資、科技及其他領域的雙邊合作。

她表示，我國已與歐洲及理念相近的民主國家擴大在貿易、綠色科技、半導體供應鏈、衛星與太空等領域的合作。近期與英國和加拿大簽署的協議，亦為推動後續合作奠定基礎，並在印太地區持續透過新南向政策推動投資、學術交流與區域整合。

她提到，與邦交國方面，外交部已啟動「榮邦計畫」，分享臺灣在數位、綠色、健康與韌性經濟等關鍵領域的知識與服務。簡而言之，臺灣不只是建設自身經濟，更透過與夥伴們緊密連結，共同促進成長與繁榮。

蕭美琴也說，為保持競爭力與永續發展，臺灣正積極推動兩項關鍵轉型，包括人工智慧與淨零碳排。在人工智慧方面，正投資數據基礎設施、培育本地人才，並推動先進科技負責任的應用；以包容、透明、信任與創新為治理核心，致力發展民主化的人工智慧。

在能源方面，致力電網系統現代化，以提升韌性與穩定性，同時持續部署再生能源與新型儲能系統；也保持開放態度，積極探索全球發展中的新型潔淨能源技術，以因應未來日益增長的需求。

蕭美琴指出，相信經濟成長應造福全體臺灣人民，而非僅限特定產業或地區。臺灣透過不同方式推動均衡發展，包括均衡配置臺灣各地區資源、 協助傳統產業進行數位轉型、擴大托育、長照、可負擔住宅與教育機會。也透過技能提升計畫、青年發展方案與社會安全網改革，強化勞動力，確保經濟轉型與社會進步齊頭並進。

蕭美琴強調，前述的優先事項政府都會全力以赴，相信這些施政優先事項也與大家共享的價值觀一致。臺灣不只被動應對，更透過夥伴關係、創新與民主，積極形塑未來。