生成式AI牽動產業競爭 公平會徵詢外界意見

生成式AI蓬勃發展，公平會今天表示，如何促進台灣AI產業創新發展，但又掌握對市場競爭影響，草擬「我國生成式人工智慧相關的競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，透過公開徵詢到9月7日，蒐集外界意見，作為未來執法方向參考。

公平會今天發布新聞稿，參考經濟合作暨發展組織（OECD）及多國競爭主管機關報告，並徵詢外部專家意見，完成「我國生成式人工智慧相關之競爭法議題徵詢外界意見說明資料」，內容涵蓋釐清生成式AI市場結構與市場特性，並簡述台灣在AI硬體供應鏈、模型開發及應用部署發展情形。

其次，公平會也說明競爭法管制的4大行為類型，包括單方濫用市場力、聯合行為、結合、不實廣告或其他不公平競爭行為，探討生成式AI可能衍生的競爭議題，並條列具體問題。

根據說明資料，生成式人工智慧可能衍生的議題，單方濫用市場力行為包含取得運算資源與數據的限制近用等，或者大型AI公司透過水平結合，可能增加市場占有率或整合關鍵資源等。

公平會也在競爭議題資料中提出相關提問，包括希望向外界了解哪些企業在AI市場具有相當市場力，生成式AI是否更容易導致廠商間的聯合行為，是否有哪些有效執法工具或嚇阻方式。

公平會解釋，這是首次針對生成式AI產業可能衍生的競爭議題，進行整理與探討，並作為未來執法的重要基礎，說明資料公開在公平會網站上，公開徵詢意見至9月7日。