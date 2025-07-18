智慧局助力法人保護研發成果 營業秘密管理再升級

半導體、淨零減碳、循環經濟等技術研發，學研機構扮演創新研發、產業化應用的重要角色。為有效保護研發成果，智慧局於7月16日及18日舉辦2場「學研機構營業秘密管理強化工作坊」，邀請工研院、生技中心等19家法人研究機構，透過實務案例分析與風險情境引導，協助法人機構完善保密機制。

智慧局表示，近年來在協助企業強化營業秘密保護管理機制過程中，企業表示內部多已建立相關保密措施，建議與企業研發合作的學研機構，也要做好保密機制，才能有效防範洩密行為。為此，智慧局於113年公告「學研機構營業秘密管理實作要領」，並分入門、基本、強化三階段，期望循序漸進引導法人機構自主檢視營業秘密管理措施。

智慧局為進一步協助學研機構強化營業秘密保護制度，舉辦之2場工作坊，係以「學研機構營業秘密管理實作要領」13項管理措施為核心，邀請工研院、生技中心、食品所及金屬中心等19家法人研究機構共計60位代表參與。希望透過實務案例分享與風險情境分析，引導與會單位思考常見管理疏漏及改善方案，例如未有明確營業秘密定義及標示、離職有提醒保密卻未明確要求歸還營業秘密資訊、有營業秘密教育訓練卻沒有訓練成效評估、有銷毀紀錄留存卻沒有經權責人員同意後銷毀等等，手把手協助學研機構強化保密管理措施。

智慧局表示，透過協助與會法人之研發單位、商業化單位及內部評鑑單位辨識營業秘密管理潛在風險，並引導自主檢視及強化當前制度之實際落實程度，可為我國產學研之研發成果及運用，營造更完善的保護網。